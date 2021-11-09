Если раньше она еще могла самостоятельно приподняться на руках и пересесть в кресло-каталку, то теперь ее почти всё время носит на руках муж Сергей. Сама она ходить уже не может. К тому же Ольга Григорьевна стала хуже разговаривать.





«Со здоровьем у меня не очень хорошо, я теперь больная лежачая, уже даже не сидячая, – рассказала на днях Ольга Завадская «Народной Воле». – Муж меня везде тягает за собой на руках и танцует вокруг меня всё время. Понимаю, что ему тяжело, но хорошо, что он рядом. Дай Бог Сергею здоровья и терпения!





Как говорю – сама слышишь… После облучения у меня и речь немного нарушилась, и слух. В общем, всё имеет свои последствия. Сейчас ситуация, конечно, ухудшилась по сравнению с тем, что было раньше. Но говорю ведь – это уже большой плюс! Хотя некоторые меня и не понимают… А мне кажется, когда я медленно говорю и стараюсь – у меня это еще неплохо получается».





Ольга Григорьевна – очень сильный человек. Несмотря на все трудности и потери, что выпали на ее долю, она никогда не теряла веры и оптимизма.





«Ну а что изменится, если я буду терять силы и остатки здоровья на нытье и плохое настроение? – говорила она еще тогда, когда болезнь была в стадии ремиссии. – Это никому не нужно… Угнетающую атмосферу создать нетрудно, а как выжить в ней? Да и не только себе хуже сделаешь, но и окружающим. Никому не весело будет… Да и вообще нытье – не мой стиль жизни».





Се одня Ольга Григорьевна тоже улыбается и даже шутит.





«Я просто по натуре такая неунывающая, – объясняет она. – Тяжело, конечно, но терпимо. Всё терпимо. Слава Богу, что коронавирус еще меня не тронул – мне и без него хватает болячек.





Врачи уже ничего не говорят. В больнице предлагали облучение, но в клинику не берут. Да дома мне сейчас и лучше во всех смыслах.





Лежу и лежу, телевизор смотрю. Интересуюсь новостями – выпустили политзаключенных или нет?»





Врачи предлагали Ольге Завадской пройти еще один курс облучения, однако перенесет ли она его – не известно, гарантий в этом деле никто не дает. Ольга Григорьевна решила не испытывать судьбу.





«Живу как есть, таблеток не пью, – говорит она. – Главное, чтобы не напрягать никого – этого я очень боюсь. А сколько еще проживу – один Бог знает… Передавай привет всем, кто меня знает и помнит. Пусть все будут здоровы!»





Дмитрий Завадский родился 28 августа 1972 года.

С 1994-го по 1997 год – личный оператор А.Г.Лукашенко.

С января 1997 года – оператор Общественного российского телевидения (ОРТ).

Весной 1997 года был арестован вместе с журналистом ОРТ Павлом Шереметом за репортаж о прозрачности белорусско-литовской границы и условно осужден на полтора года лишения свободы.

С октября 1999-го по май 2000 года работал в Чечне, где вместе с Павлом Шереметом снимал для ОРТ фильм «Чеченский дневник».

7 июля 2000 года исчез при невыясненных обстоятельствах по дороге в аэропорт «Минск-2».

Похищение Дмитрия Завадского официально считается раскрытым. Виновными в нем были признаны офицеры спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик (приговорены к пожизненному заключению), бывший курсант Академии МВД Алексей Гуз (приговорен к 25 годам лишения свободы), а также ранее трижды судимый гражданин Сергей Савушкин (приговорен к 12 годам лишения свободы). Все приговоры были вынесены судом в закрытом порядке. Однако ни один из обвиняемых своей вины не признал. Тело пропавшего журналиста до сих пор не обнаружено.





