Ухудшилось состояние здоровья Ольги Завадской
Мать насильственно похищенного 21 год назад телеоператора Дмитрия Завадского последние годы была прикована к инвалидному креслу. У нее, к сожалению, сразу три серьезных диагноза – онкология, диффузная полинейропатия, когда постепенно отказывают руки-ноги, и сахарный диабет. Ольга Григорьевна прошла около 80 сеансов химиотерапии, ей делали облучение. Но сейчас ситуация со здоровьем стала хуже.
Если раньше она еще могла самостоятельно приподняться на руках и пересесть в кресло-каталку, то теперь ее почти всё время носит на руках муж Сергей. Сама она ходить уже не может. К тому же Ольга Григорьевна стала хуже разговаривать.
«Со здоровьем у меня не очень хорошо, я теперь больная лежачая, уже даже не сидячая, – рассказала на днях Ольга Завадская «Народной Воле». – Муж меня везде тягает за собой на руках и танцует вокруг меня всё время. Понимаю, что ему тяжело, но хорошо, что он рядом. Дай Бог Сергею здоровья и терпения!
Как говорю – сама слышишь… После облучения у меня и речь немного нарушилась, и слух. В общем, всё имеет свои последствия. Сейчас ситуация, конечно, ухудшилась по сравнению с тем, что было раньше. Но говорю ведь – это уже большой плюс! Хотя некоторые меня и не понимают… А мне кажется, когда я медленно говорю и стараюсь – у меня это еще неплохо получается».
Ольга Григорьевна – очень сильный человек. Несмотря на все трудности и потери, что выпали на ее долю, она никогда не теряла веры и оптимизма.
«Ну а что изменится, если я буду терять силы и остатки здоровья на нытье и плохое настроение? – говорила она еще тогда, когда болезнь была в стадии ремиссии. – Это никому не нужно… Угнетающую атмосферу создать нетрудно, а как выжить в ней? Да и не только себе хуже сделаешь, но и окружающим. Никому не весело будет… Да и вообще нытье – не мой стиль жизни».
Се одня Ольга Григорьевна тоже улыбается и даже шутит.
«Я просто по натуре такая неунывающая, – объясняет она. – Тяжело, конечно, но терпимо. Всё терпимо. Слава Богу, что коронавирус еще меня не тронул – мне и без него хватает болячек.
Врачи уже ничего не говорят. В больнице предлагали облучение, но в клинику не берут. Да дома мне сейчас и лучше во всех смыслах.
Лежу и лежу, телевизор смотрю. Интересуюсь новостями – выпустили политзаключенных или нет?»
Врачи предлагали Ольге Завадской пройти еще один курс облучения, однако перенесет ли она его – не известно, гарантий в этом деле никто не дает. Ольга Григорьевна решила не испытывать судьбу.
«Живу как есть, таблеток не пью, – говорит она. – Главное, чтобы не напрягать никого – этого я очень боюсь. А сколько еще проживу – один Бог знает… Передавай привет всем, кто меня знает и помнит. Пусть все будут здоровы!»
Дмитрий Завадский родился 28 августа 1972 года.С 1994-го по 1997 год – личный оператор А.Г.Лукашенко.С января 1997 года – оператор Общественного российского телевидения (ОРТ).Весной 1997 года был арестован вместе с журналистом ОРТ Павлом Шереметом за репортаж о прозрачности белорусско-литовской границы и условно осужден на полтора года лишения свободы.С октября 1999-го по май 2000 года работал в Чечне, где вместе с Павлом Шереметом снимал для ОРТ фильм «Чеченский дневник».7 июля 2000 года исчез при невыясненных обстоятельствах по дороге в аэропорт «Минск-2».Похищение Дмитрия Завадского официально считается раскрытым. Виновными в нем были признаны офицеры спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик (приговорены к пожизненному заключению), бывший курсант Академии МВД Алексей Гуз (приговорен к 25 годам лишения свободы), а также ранее трижды судимый гражданин Сергей Савушкин (приговорен к 12 годам лишения свободы). Все приговоры были вынесены судом в закрытом порядке. Однако ни один из обвиняемых своей вины не признал. Тело пропавшего журналиста до сих пор не обнаружено.
10:24 09/11/2021
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