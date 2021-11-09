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Движение на пограничном переходе Брузги-Кузница приостановлено

Движение на пограничном переходе в Кузнице (в белорусской стороны это Брузги) приостановлено с 9 ноября, сообщила Пограничная стража Польши в понедельник.

"Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - добавили там.

Позже эту информацию прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси. "Автодорожный международный пункт пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны – Брузги) 9 ноября с 9:00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство", - говорится в сообщении ведомства.

"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска, белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", - отметили в Госпогранкомитете. 
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