"Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - добавили там.





Позже эту информацию прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси. "Автодорожный международный пункт пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны – Брузги) 9 ноября с 9:00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство", - говорится в сообщении ведомства.





"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска, белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", - отметили в Госпогранкомитете.







