Движение на пограничном переходе Брузги-Кузница приостановлено
Движение на пограничном переходе в Кузнице (в белорусской стороны это Брузги) приостановлено с 9 ноября, сообщила Пограничная стража Польши в понедельник.
"Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - добавили там.
Позже эту информацию прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси. "Автодорожный международный пункт пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны – Брузги) 9 ноября с 9:00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство", - говорится в сообщении ведомства.
"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска, белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", - отметили в Госпогранкомитете.
10:15 09/11/2021
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