



Ситуации, когда вместо аргументов кулаки, происходят и в адрес, увы, детей. Еще недавно в этом доме жили дети-сироты, а теперь он и сам осиротел. Ворота закрыты, дверь на замке, на огороде еще стоит теплица. И тишина. С виду обычный дом семейного типа в агрогородке Буденовка. Вот только стены его помнят совсем не семейную обстановку.





История, пишет s13.ru, которая глубоко потрясла не только весь Ошмянский район, но и Гродненскую область, началась с анонимного сообщения в правоохранительные органы, мол, родители-воспитатели слишком жестоко воспитывают приемных детей.













Следователи выяснили, что родители-воспитатели, начиная с 2016 года, неоднократно наносили детям удары по различным частям тела руками, ремнем, собачьим поводком, скакалкой, линейкой и даже крапивой. Отправляли в угол и заставляли стоять «в полтора», то есть опершись спиной к стене с полусогнутыми ногами. А однажды 5-летнюю девочку закрыли ночью в подвале дома.





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Следователи предъявили мужчине и женщине обвинения по статье 176 Уголовного кодекса Беларуси – жестокое обращение с подопечными, повлекшее существенное нарушение их прав и законных интересов. Кроме того, женщине предъявлено обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса – за незаконное лишение свободы, а также истязание заведомо для виновного несовершеннолетнего лица, находящегося в зависимом положении, - говорит Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области.





Чем маленькие дети заслужили столь суровые наказания и можно ли их назвать воспитательными методами, гадает вся округа. Сейчас мать заключена под стражу, отец остался с тремя родными детьми под подпиской о невыезде, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Дело передано в суд.









— Дети в данный момент находятся в других детских домах семейного типа. У нас в Ошмянском районе их три. Они окружены любовью, лаской, и им оказывается необходимая помощь, - убеждает Светлана Барковская, начальник управления образования Ошмянского райисполкома.