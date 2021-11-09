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В Минске пара занялась сексом прямо на улице. Пострадали двое прохожих

8 ноября стало известно, что в минский суд направили уголовное дело в отношении пары, которая в июле решила заняться сексом прямо на одной из улиц столицы.


Инцидент произошел рядом с домом №8 на улице Ванеева, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

44-летний мужчина и его 39-летняя сожительница были в гостях у приятеля, пишет Телеграф, где они выпивали.

Позже пара решила отправится домой, но нужного троллейбуса долго не были. Тогда они сели под куст недалеко от остановки покурить. Тогда женщина и предложила заняться сексом. При этом, примерно в 10 м от них были жилой дом и пешеходная дорожка.

Им сделал замечание мимом проходящий мужчина с детьми. А затем и женщина. Она и позвонила в милицию. Пара оделась и пошла на остановку, там их и задержали.

«Обвиняемая ранее не судима, нигде не работает. Ее сожитель уже привлекался к уголовной ответственности, трудится аппаратчиком в частной компании, лишен родительских прав в отношении своей дочери. Оба состоят на учете в наркологическом диспансере как лица, злоупотребляющие алкоголем», — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство, свою вину они признали.

А потерпевшими по делу признаны два человека: мужчина и женщина, которые стали свидетелями.
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