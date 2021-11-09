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После ликвидации ТБМ обратилось к членам организации

После ликвидации Верховным судом Общество белорусского языка имени Франциска Скорины (Таварыства беларускай мовы, ТБМ) обратилось к членам организации.

Выступает Елена Анисим / facebook.com/alena.anisim

Текст обращения разместила на своей странице в Facebook председатель ТБМ Елена Анисим, пишет Еврорадио. В нём отмечается, что "претензии Минюста носили формальный характер", однако "решение принято, и оно не подлежит обжалованию... деятельность Общества белорусского языка юридически была прекращена".

"Тем не менее мы призываем вас не отказываться от высоких целей, которым служила наша организация, — говорится в обращении. — Встречайтесь, разговаривайте по-белорусски между собой, дома, на работе, сохраняйте между собой дружеские связи, поощряйте к использованию белорусского языка своих друзей и коллег".

Активисты надеются "возобновить деятельность ТБМ при первой возможности".

ТБМ — одна из старейших общественных организаций, она была основана в 1989 году, ещё в советские времена. Её целью является поддержка и развитие белорусского языка и культуры. ТБМ ликвидировали по инициативе Министерства юстиции.
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