Выступает Елена Анисим / facebook.com/alena.anisim





"претензии Минюста носили формальный характер", однако "решение принято, и оно не подлежит обжалованию... деятельность Общества белорусского языка юридически была прекращена". Текст обращения разместила на своей странице в Facebook председатель ТБМ Елена Анисим, пишет Еврорадио. В нём отмечается, что





"Тем не менее мы призываем вас не отказываться от высоких целей, которым служила наша организация, — говорится в обращении. — Встречайтесь, разговаривайте по-белорусски между собой, дома, на работе, сохраняйте между собой дружеские связи, поощряйте к использованию белорусского языка своих друзей и коллег".





Активисты надеются "возобновить деятельность ТБМ при первой возможности".





ТБМ — одна из старейших общественных организаций, она была основана в 1989 году, ещё в советские времена. Её целью является поддержка и развитие белорусского языка и культуры. ТБМ ликвидировали по инициативе Министерства юстиции.