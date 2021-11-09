Большой палаточный лагерь на нейтральной полосе у польской границы устроили нелегальные мигранты в понедельник, 8 ноября. Нелегалы большими группами прибывали туда в течение всего дня, строили палатки и шалаши, разводили костры, заготавливали дрова, а с наступлением темноты устроились на ночлег. Журналистка Sputnik Инна Гришук провела весь день в белорусско-польском приграничье и своими глазами увидела, что там происходило.





Дырка в заборе и тропа в лесу

Большие группы нелегальных мигрантов появились у пункта пропуска "Брузги", что в 30 километрах от Гродно, около 10 часов утра. Все направлялись в сторону польской границы.





"Шли группами по сто-двести человек прямо по дороге, я видел эти толпы. Их там больше тысячи будет", – рассказывал утром водитель фуры.





Сначала мигранты шли по дороге, но примерно в километре от границы сворачивали в лес. Поток людей в сторону границы, обвешанных баулами, продолжался около двух часов. Белорусские пограничники с собаками и автоматами в это время стояли цепочкой вдоль окраины леса, не давали пройти мигрантам попасть на дорогу, которая ведет к выезду из пограничного пункта пропуска.





"Приехали из Ирака. Мы идем в Германию, не хотим в Польшу", – на ходу объясняли мигранты и быстро продолжали � �ой путь.





Лесная часть пути заканчивалась у дырки в белорусском заборе. Пробравшись через не� беженцы оказывались на перепаханной полосе – в коридоре из двух металлических ограждений, по ней шли к какой-то точке сбора.





Во второй половине дня поток мигрантов уменьшился, но не остановился. До самого вечера они продолжали прибывать к польской границе.





Палатки вдоль польской "колючки"

Ближе к обеду вдоль польского колючего забора возник огромный палаточный лагерь. Он расположился на узкой полосе примерно в двух километрах от погранперехода "Брузги-Кузница". Мигранты приносили с собой купленные заранее палатки и спальные мешки, кто-то сооружал шалаши из еловых веток, кто-то – размещался прямо под открытым небом.





Мигранты разбили лагерь на белорусско-польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко





"Мы не уйдем отсюда. Будем здесь до тех пор, пока не пройдем на ту сторону. Сколько? Два, три дня, неделю – мы не знаем. Уходить не будем. Мы не знаем, как нам вернуться назад", – объяснял один из мигрантов, добавляя, что их цель – не Польша, а Германия, потому что там созданы лучшие условия для мигрантов.





По другую сторону колючей проволоки на территории Польши собралось большое количество полиции, военных, стояла военная техника, машины полиции, водомет, над лагерем мигрантов каждые пять минут летал вертолет, иногда на очень низкой высоте.





Еще днем в какой-то момент нелегалы повалили толстую сосну, которая обрушилась на проволочное заграждение и порвала его. Мигранты пытались прорваться на территорию Польши через образовавшуюся дыру, но безуспешно. В этот момент поляки применяли слезоточивый газ. Часть упавшего дерева, которая оказалась на польской территории, поляки быстро спилили, а дырку в колючем заборе экстренно залатали.





Заготавливали дрова и жаловались на жизнь

В течение дня беженцы показали, что уходить не собираются. Они готовились жечь костры, собирали в лесу ветки, кто посильнее – ломали березы или вырывали с корнем молодые деревца. Одни ломали просто деревья на дрова, прыгая на них, другие орудовали топором.





Сначала нелегалы расположились на полосе шириной около 30-40 метров между колючим польским забором и белорусским березовым лесом. Но ближе к вечеру решили переместиться вплотную к польской колючке и заняли узкую полосу вдоль границы шириной не более 15 метров. Некоторые палатки стояли буквально в 1-1,5 метрах от польской территории. Нелегалы устраивались небольшими группами вокруг костров, разогревали банки с тушенкой, варили каши в кастрюльках. Почти в каждой компании были дети. Это и совсем малыши, которым еще нет года, и ребята постарше. Многие приехали семьями, в которых по двое, трое или четверо маленьких детей.





Мигранты разбили лагерь на белорусско-польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко





"Моя жена беременная, у нас нет палатки, помогите нам привезти палатку", – обратился мужчина к журналисту, показывая на свою жену.





Компания по соседству жаловалась, что у них маленькие дети, которых нечем кормить.

"У нас нет еды и воды, мы не знаем, чем будем кормить детей", – говорили они.





Мигранты разбили лагерь на белорусско-польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко





Тут же подошла молодая женщина с просьбой помочь ей достать молоко для маленького ребенка. Другие просили лекарство от простуды. Один мужчина показал 20-летнего сына в инвалидном кресле, которого также доставили в палаточный лагерь лесными тропами.





Еще одна женщина рассказала, что потеряла где-то в лесу под Волковыском мужа и троих детей и хочет узнать, где они находятся.





О точке сбора договорились заранее

По информации пограничников, к вечеру у польской границы скопилось более двух тысяч нелегалов. Было видно, что многие из обитателей палаточного лагеря – люди небедные. У них хорошая обувь и одежда, дорогие мобильные телефоны. Почти все вели себя с журналистами дружелюбно, просили сфотографировать их, старались позировать и попасть в кадр.





Многие беженцы рассказали, что приехали из Ирака. Почти каждый рассказывал о невыносимых условия жизни на родине и о том, что там их ждет смерть. В Беларусь они прибыли самолетом по краткосрочной туристической визе. К польской границе в понедельник каждый приезжал по-разному.





"Мы приехали из Минска на такси, до этого две недели жили в гостинице в Минске", – рассказал молодой мужчина. Он добавил, что приехавшие в Беларусь беженцы состоят в групповых чаты в мессенджерах, там договорились собраться именно в этот день и в этом месте.





"Ехали из Минска, Бреста, Гродно. Из разных городов", – уточнил мужчина и сказал, что в лагерь приехали еще не все, по его прогнозам, здесь может собраться около четырех тысяч человек.





Мигранты разбили лагерь на белорусско-польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко





Поздно вечером потоки нелегальных мигрантов, пытающихся пройти к палаточному лагерю, не прекратились – нелегалы продолжали прибывать в польской границе.







