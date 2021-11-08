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В Турции пожаловались на российских туристов из-за их жадности

Турсектор Турции предпочитает немецких туристов российским из-за больших чаевых.

Фото: Pixabay

Российские туристы, которые стали основными отдыхающими на турецких курортах в 2021 году, оставляют недостаточно чаевых персоналу отелей. На жадность отдыхающих пожаловалась президент платформы помощи и солидарности сотрудников туризма Анталии Эмине Гюльшах, пишет Лента.Ру со ссылкой на  Turkiye Turizm.

Глава платформы отметила, что туристический сектор Турции не «оживился» из-за позднего начала летнего сезона — 22 июня, что было связано с ограничениями из-за пандемии. По ее словам, 95 процентов иностранных путешественников, предпочитаемых сотрудниками отелей, — немцы, так как они больше всех платят чаевые горничным, официантам, посыльным, портье, поварам и другим.

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«В этом году сотрудники туризма не получили достаточно чаевых, чтобы "прожить" зимний сезон, так как доля немецких туристов была на очень низком уровне. Россияне не оставляют много чаевых. Они дают максимум один доллар», — пожаловалась Гюльшах.

Отмечалось, что щедрыми на чаевые считаются швейцарцы и скандинавы, после них идут голландцы, британцы, бельгийцы, чехи, люксембуржцы и австрийцы. Планируется, что в зимний сезон продолжат работать лишь 10 процентов отелей Анталии, они примут около пяти миллионов отдыхающих из Европы. Тем не менее 350 тысяч сотрудников сферы туризма останутся без работы до начала апреля-мая 2022 года.

Ранее в сентябре российская туристка, часто путешествующая по Турции, назвала случаи, в которых уместно оставить чаевые персоналу гостиниц. Так, путешественница отметила, что это «дело добровольное». Тем не менее девушка считает, что любой сотрудник отеля будет рад получить дополнительное вознаграждение за свой труд от постояльцев.
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