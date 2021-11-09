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Телеведущий Дмитрий Кохно пережил потрясение на отдыхе в Египте

Шоумен уволился с белорусского ТВ после президентских выборов 2020-го.


Белорусский телеведущий Дмитрий Кохно пережил сильное потрясение на отдыхе. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
 
По его словам, пишет Blizko.by, ему пришлось пять часов провести в больнице вместе с сыном.
 
«Трудная была ночка. Платон поскользнулся на мокром полу и ударился лбом. Вроде ничего – шишка и шишка, а потом через тридцать минут его вырвало… А потом ещё… и ещё», – поделился шоумен, который в настоящее время с семьей отдыхает в Египте.
 
 
По его словам, он сразу позвонил в страховую компанию, там ему вызвали скорую.
 
«Если первый звонок будет в скорую или в больницу, то получить оплату лечения практически невозможно. Страховая сразу вызовет вам скорую. К нам машина приехала через 30 минут. На скорую помощь она была не похожа, но это была машина, которая повезла нас в госпиталь», – рассказал Кохно.
 
Он также сообщил, как вести себя в госпитале курортного города.
 
«Не скандалить. Это не работает в таких местах. Там все кричат и требуют, ведь все не планировали в больницу на отдыхе. Надо ломать систему. Быть четким, точным, в меру требовательным. Такой подход на психологическом уровне заставляет уставших врачей приёмно-скандального отделения пойти тебе на встречу и сделать все быстрее обычного», – дал совет он.
 
Кохно добавил, что с сыном в итоге оказалось все хорошо, в госпитале они провели пять часов.
 
Ранее он рассказал подписчикам, чем занимался после увольнения с ТВ.  
 
«Так вот. Без ТВ я уже полтора года. Ну или год, если считать мой несбывшийся контракт с ТНТ», – напомнил Кохно.
 
По его словам, он «залепил дыру в «карьере» большим и интересным event годом».
 
«Вёл, боролся за премии, доказывал, что могу лучше большинства. Победил в @top100.awards , вошёл в престижный клуб @top15moscow , но главное – смог выгрызть себе место на новом рынке. Ох! Как же круто снова биться за место под солнцем. Зубы становятся острее, мотивация так вообще просто стрела, которую не остановить. С ноября по ноябрь год прошёл успешно. Лежу сейчас под южным солнцем и набираюсь сил на следующий рывок», – рассказал Кохно.
 
Фото: Instagram / kohnoby

 
Источник: Илона Полякова
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