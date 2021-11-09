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STEPS: В Минске больше всего пьют и занимаются спортом

Белорусская столица – наиболее противоречивый регион страны. Здесь проживает самая высокая доля населения, употребляющая алкоголь и соответствующая рекомендациям ВОЗ по физической активности.

STEPS: В Минске больше всего пьют и занимаются спортом
Доля населения, употребляющая алкогольные напитки в течение последних 30 дней (на момент опроса), в целом по стране составила 54,4%. Меньше всего сообщили о потреблении алкоголя в Брестской области – 48,2%, больше всего в Минске – 58,9%.

Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного Минздравом Беларуси и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в соответствии с методологией STEPS - поэтапным подходом к эпидемиологическому надзору за неинфекционными заболеваниями.

Методом многоступенчатой кластерной выборки было отобрано 5760 респондентов в возрасте 18-69 лет, эквивалентно распределённых по возрасту, полу и регионам Беларуси, из них 5385 (93,5%) приняло участие в исследовании. Сбор данных проводился с марта по ноябрь 2020 года.

Брестчане – самые трезвые


Как показал опрос, брестчане лидируют по приверженности к трезвому образу жизни. На Брестчине не только меньше всего употребляют алкоголь в целом, но и наибольшая доля людей не пьющих в принципе. В частности, количество непьющих на протяжении всей жизни (при среднем показателе по стране 6,3%) в Брестской области составило 10,2%, а в Витебской – лишь 1,3%, что является статистически достоверной разницей.

Среднее количество случаев употребления алкоголя за последние 30 дней составило от 4,2 в г. Минске до 2,6 – в Брестской области. То есть минчане потребляют алкоголь в среднем более четырёх раз в месяц, а жители Брестского региона – менее трёх. Это еще раз подчеркивает алкогольные диспропорции между Минском и Брестом.

Гомельчане «держат» дозу


А вот по традиционным объемам «принятия на грудь» лидирует Гомельская область. Именно там выявлено наибольшее среднее количество стандартных доз (5,5), выпитых за один случай употребления алкоголя за последние 30 дней, в то время как жители Минска выпивали в среднем по 3,1 стандартных дозы.

Поясним, что стандартная доза алкоголя, равна 10 г чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9–11%-го сухого вина или 200 граммам 3–5%-го пива). Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.

Однако, как показал опрос, более шести стандартных доз алкоголя выпивали хотя бы один раз за вечер от 11,2% жителей Гомельской области до 25,2% жителей Витебской области.

Могилевчане – лидеры по самопалу


Какой именно алкоголь употребляют белорусы, исследование не уточняло. Но выяснилось, что есть регионы, где весьма много сторонников самопальной продукции.  

В ходе опроса наибольшая доля населения, употребляющая незарегистрированный алкоголь, была выявлена в Могилёвской области (19,9%), а наименьшая – в Гродненской (1,1%).

Доля незарегистрированного алкоголя в общем объёме потребления алкоголя варьирует по регионам от 1,5% в Гродненской области до 12,0% – в Могилёвской (разница недостверна).

Опять же из опроса не ясно, пьют ли люди домашние наливки, либо потребляют денатурат.

Минчане держатся в форме


Как свидетельствуют данные исследования, наличие в Минске самого высокого процента людей в стране, употребляющих алкоголь, отнюдь не мешает минчанам держать себя в хорошей физической форме. Во всяком случае, наименьшая доля жителей Беларуси, не соответствующих рекомендациям ВОЗ по физической активности для здоровья, характерна именно для Минска. Она составляет всего 5%. Наибольшая доля физически пассивных граждан зафиксирована в Минской области. Здесь их доля составляет 21,3%.

При этом среднее количество минут общей физической активности за день наибольшее также у минчан (231,5 минуты), а вот наименьшее – у жителей Витебской области (99,1 минуты).


Витебляне – самые сидячие


Больше времени физической активности проводят на работе жители Бресткой области (113,2 мин), меньше – у жителей Витебской (34,4 мин) (рис.27). Однако, Брестская область показывает наименьшее время физической активности, связанной с передвижением – 27,8 мин, в то время как минчане тратят на это 91,3 мин. И наконец, наибольшее среднее время, потраченное на физическую активность, связанную с досугом, составило 35,9 мин в Гомельской области, а наименьшее – 14,8 мин – в Гродненской.

Доля лиц, имеющих сидячую работу, наибольшая в Витебской области (76,8%), наименьшая – в Брестской (53,9%).

Отсутствие физически активного досуга выявлено у 62,5% жителей Гроднеской области и лишь у 34,3% жителей Брестской.
Источник: Александр Войтович, Thinktanks.by
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