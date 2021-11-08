"В связи с ситуацией на польской границе с завтрашнего дня, т.е. 09/11 с 07.00, приграничное движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице будет приостановлено", - говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта ведомства.





"Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - добавили там.





Позже эту информацию прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси. "Автодорожный международный пункт пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны – Брузги) 9 ноября с 9:00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство", - говорится в сообщении ведомства.





"Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска, белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", - отметили в Госпогранкомитете.





В понедельник от властей Польши стали поступать данные о крупной группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Беларуси против Польши.





© РИА Новости / Виктор Толочко





Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.





Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.