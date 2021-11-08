Об этом девушка рассказала сегодня в своем Instagram.

Станислава занималась в Витебске координацией локальных общественных инициатив, городских проектов. Участвовала в протестах, в связи с чем ее и ее двух младших сестер в 2020 году не раз задерживали. Девушка уехала из Беларуси в начале июля, после того как домой к ней и ее парню пришли с обыском — якобы по подозрению о причастности его к взрыву на узле связи в Вилейке. У пары изъяли технику, парня допросили в КГБ, но отпустили, и они вдвоем приняли решение покинуть страну, пишет reform.by





На прошлой неделе, рассказывает Станислава, ей нужно было на пару дней съездить по делам в российский Красноярск. Говорит, что оценивала риски быть задержанной в России как низкие, поскольку раньше уже успешно пересекала границу РФ и перед нынешней поездкой проверила, что на нее в Беларуси и России нет открытых уголовных дел (у двух государств общая база данных, используемая на границе). Поэтому и решилась ехать. Летела из Грузии через Ереван.





По словам девушки, на паспортном контроле в Красноярске ее отвели в сторону, за чем последовали девять часов расспросов пограничниками и сотрудниками ФСБ с записью показаний на видео. Часть вопросов была о том, связана ли Терентьева с «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального. У нее сняли отпечатки пальцев и собрали образцы слюны и волос.





«После начальник аэропорта сообщает, что принято решений не впускать меня в страну. Причина — я угрожаю безопасности РФ», — рассказала Станислава.





После этого, забрав паспорт, ее до обратного рейса в Ереван держали в изолированной комнате без душа, розеток и средств связи, еду ей приносили раз в день. Через три дня ее посадили на самолет. Паспорт девушке отдали только в Ереване после опроса у пограничников.







