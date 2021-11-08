Хакеры взломали базу, где документируются все въезды и выезды в Беларусь, в том числе чиновников и силовиков

Они опубликовали список поездок, как утверждается, самого Лукашенко, а также его сына Виктора и всего экипажа «борта №1», сотрудников службы безопасности.