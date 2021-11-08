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Хакеры взломали базу, где документируются все въезды и выезды в Беларусь, в том числе чиновников и силовиков

Они опубликовали список поездок, как утверждается, самого Лукашенко, а также его сына Виктора и всего экипажа «борта №1», сотрудников службы безопасности.

Хакеры утверждают, что у них есть вся информация: паспортные данные, рейс, номер авто/поезда, пограничный пункт и многое другое.

С помощью этого слива другие государства смогут вычислить белорусских силовиков, которые выехали за рубеж по оперативным заданиям, пишет Nashaniva.com
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