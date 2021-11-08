Стало известно, что в Минске будет установлен памятник уроженцу ныне азербайджанского города Гянджа Низами Гянджеви, сообщает пресс-служба правителя.





Лукашенко приветствовал то, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией. Он выразил соболезнования родным и близким всех жертв многолетнего карабахского конфликта и отметил исключительную важность принятого год назад при посредничестве России заявления, остановившего кровопролитие, пишет Смартпресс.





"Кроме того, глава белорусского государства сообщил своему коллеге, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви. В этом году его 880-летие широко отмечается в Азербайджане и за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.





Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Он родился около 1141 года в Гяндже и умер около 1209 года там же.