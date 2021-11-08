Дело россиянина Егора Дудникова находится на контроле у консульских сотрудников диппредставительства, как и другие инциденты, связанные с задержанием по разным основаниям российских граждан, сообщил Sputnik пресс-секретарь посольства РФ в Минске.





Он подчеркнул, защитой Дудникова занимаются адвокаты, а дипломаты находятся с ними в постоянном контакте.

Ранее правозащитники сообщили, что 21-летнему гражданину России Егору Дудникову предъявили новое обвинение по ч.3 ст. 130 УК (разжигание социальной вражды группой лиц), по которой грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.





Напомним, что Егора Дудникова задержали в Минске в мае и обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает максимальное наказание до трех лет в заключении.





Государственное телевидение в сюжете об антитеррористической операции назвало Дудникова модератором Telegram-ресурса "Отряды самообороны Беларуси". Сообщалось также, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.





В июне посол России в Беларуси Евгений Лукьянов рассказал о наличии беспрепятственного доступа российских дипломатов к задержанному и пояснил, что посольство по своему статусу обязано обеспечить консульскую помощь и поддержку российским гражданам, где бы они ни находились, если они попали в затруднительную ситуацию.