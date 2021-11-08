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Задержание россиянина Дудникова: дело на контроле у дипломатов

Накануне 21-летнему гражданину России, задержанному в Беларуси, предъявили новое обвинение - ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Дело россиянина Егора Дудникова находится на контроле у консульских сотрудников диппредставительства, как и другие инциденты, связанные с задержанием по разным основаниям российских граждан, сообщил Sputnik пресс-секретарь посольства РФ в Минске.

Он подчеркнул, защитой Дудникова занимаются адвокаты, а дипломаты находятся с ними в постоянном контакте.
Ранее правозащитники сообщили, что 21-летнему гражданину России Егору Дудникову предъявили новое обвинение по ч.3 ст. 130 УК (разжигание социальной вражды группой лиц), по которой грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Егора Дудникова задержали в Минске в мае и обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает максимальное наказание до трех лет в заключении.

Государственное телевидение в сюжете об антитеррористической операции назвало Дудникова модератором Telegram-ресурса "Отряды самообороны Беларуси". Сообщалось также, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

В июне посол России в Беларуси Евгений Лукьянов рассказал о наличии беспрепятственного доступа российских дипломатов к задержанному и пояснил, что посольство по своему статусу обязано обеспечить консульскую помощь и поддержку российским гражданам, где бы они ни находились, если они попали в затруднительную ситуацию.
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