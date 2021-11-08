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Дом офицеров в Гродно не могут продать ровно шесть лет

Назначенные на понедельник, 8 ноября, торги по Дома офицеров, не состоятся. Причина — нет ни одной заявки от потенциальных покупателей. Отметим, что без хозяина историческая постройка в самом центре города находится ровно шесть лет.

Назначенные на понедельник, 8 ноября, торги по Дома офицеров, не состоятся. Причина — нет ни одной заявки от потенциальных покупателей. Отметим, что без хозяина историческая постройка в самом центре города находится ровно шесть лет.


Отметим, что впервые Дом офицеров выставили на торги в ноябре 2015 года по начальной цене в 5,15 млн деноминированных рублей (на тот момент 2,96 млн долларов). Ее пытались продать даже на электронных торгах, но безуспешно.

Через пару лет начальный ценник сокращается на 80% и составляет уже 1,26 млн рублей (при этом покупатель сможет получить рассрочку на оплату). Именно за эту цену здание можно было купить 8 ноября. Однако не было подано ни одной заявки на участие, рассказали в комитете «Гроднооблимущество». Это была 19-ая попытка найти покупателя.

Тем не менее, формальный хозяин у здания все-таки есть — это Гродненский городской центр культуры. Часть помещений даже сдается в аренду — например, завсегдатай криминальных сводок ночной клуб снимает порядка 234 кв. метров.

Как и прежде, новый собственник обязан провести капитальный ремонт или реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию в течение четырех лет с момента подписания договора купли-продажи.

Реконструировать объект можно под здание общественно-делового назначения — развлекательный центр, ресторан, торговые площади и другое.

Справка «ВГ»
В начале 1920-х гг. земельный участок, где сейчас находится Дом офицеров, был собственностью польского госбанка. Первый камень в фундамент будущего «Doma Strzelca» в стиле польского конструктивизма в 1930 году заложил тогдашний президент Польши. В здании должно было разместиться противогазовое убежище на 550 человек.

В сентябре 1939 года от советских войск здесь оборонялись ученики польских гимназий, некоторые из них позже были расстреляны.

В 1965 году было принято решение о сносе некоторых зданий в округе и пристройке к Дому офицеров концертного зала на 800 человек. Его возвели к 1973 году. Долгое время он являлся главной концертной площадкой в Гродно с самой большой сценой в городе.
Вечерний Гродно
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