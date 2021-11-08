+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Убийство на пр. Рокоссовского в Минске: мужчина убил женщину и выбросился из окна

В Минске на пр. Рокоссовского мужчина убил женщину и выбросился из окна, сообщает МВД.

“Сегодня в Минске около 18.30 очевидцы сообщили в милицию о том, что из окна 5 этажа в доме на пр-те Рокоссовского выпал человек. Предварительно установлено, что пострадавший – 36-летний минчанин. В его квартире обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти”, - говорится в сообщении.  

фото носит иллюстративный характер

Мужчина доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]