Судья Дмитрий Карсюк признал его виновным по ст.342 УК и присудил ему три года ограничения свободы с направлением в ИУОТ — "химии". Именно такое наказание запросил прокурор Артем Цветков. Политзаключенного освободили в зале суда, сообщают правозащитники.





Адвокат попросил приобщить к делу стопку грамот: Алексей — выпускник БГУ, окончил школу с золотой медалью. Должен был участвовать в международной олимпиаде по географии в Токио, но пропустил ее в связи с болезнью. Также он числился в фонде одаренных детей Беларуси.





Алексея задержали 26 августа 2021 года из-за фотографии, сделанной во время протестов 10 августа 2020 года на проспекте Победителей. Эти материалы дела рассматривались в закрытом режиме. Согласно обвинению, политзаключенный присоединился к группе граждан, которые участвовали в противоправных групповых действиях, нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти. Согласно обвинению, он выкрикивал лозунги, умышленно совершил блокировку движения транспорта, а также принял участие в сцепке.





Парень признал, что находился в указанном месте с целью выразить свои политические взгляды, а также принес извинения каждому, кому причинил вред. От дачи последующих показаний он отказался.





Свидетелями во время судебного заседания выступили С.Булко и А. Пожаренко — мать и друг Солдаткина. Адвокат и обвиняемый были против выступления матери Солдаткина, но она выступила перед судом, начав речь с фразы: "У меня лучший сын на свете!" Она пояснила, что не знала, где Алексей был в ту ночь, но узнала его на фотографии.





В ходе прений адвокат заметил, что нельзя разбрасываться человеческими судьбами. Когда прокурор охарактеризовал его личность "удовлетворительно", защитник спросил, что если человек, который закончил школу с золотой медалью, характеризуется удовлетворительно, то кто тогда положительно? "Говорить о том, что он к 10 августа превратился в преступника, которого надо изолировать от общества, направить его куда-то отбывать наказание только за то, что он находился на проезжей части... Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, кроме того, что наказание должно быть жестоким, говорят о том, что оно должно быть и справедливым в первую очередь... Мы не можем превращаться в средневековое государство, где за то, что украл, отрубают руку. Мы цивилизованное правовое государство", — отметил он. Также он сделал акцент на том, что в деле нет доказательств явного неповиновения: "Мы видим только картинку, которая подтверждает, что он там находится и стоит — все", — сказал адвокат. Он попросил прекратить уголовное дело, но в случае вынесения наказания призвал судью вынести справедливое решение.





Сам политзаключенный в последнем слове попросил прощения у родных, поблагодарил всех за поддержку, а также сказал, что больше всего на свете хочет сейчас быть со своей женой. "Я думаю, что могу принести больше пользы обществу и государству, находясь на свободе", — сказал он.