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Срубили деревья и разожгли костры. Что сейчас происходит на границе?

В министерстве обороны Польши показали видео с вертолета, на котором видны масштабы лагеря нелегалов на территории Беларуси у границы.

Срубили деревья и разожгли костры. Что сейчас происходит на границе?
фото: БелТА
«Службам МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы», — сообщили в Минобороны Польши.


В Погранкомитете Беларуси сообщили вечером 8 ноября, что ситуация на границе с Польшей остаётся напряжённой.

По данным ГПК Беларуси на белорусской территории рядом с польской границей скопилось «более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей».
telegraf.by
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