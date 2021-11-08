Срубили деревья и разожгли костры. Что сейчас происходит на границе?
В министерстве обороны Польши показали видео с вертолета, на котором видны масштабы лагеря нелегалов на территории Беларуси у границы.
фото: БелТА
«Службам МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы», — сообщили в Минобороны Польши.
В Погранкомитете Беларуси сообщили вечером 8 ноября, что ситуация на границе с Польшей остаётся напряжённой.
По данным ГПК Беларуси на белорусской территории рядом с польской границей скопилось «более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей».
19:20 08/11/2021
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