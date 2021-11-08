«Службам МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы», — сообщили в Минобороны Польши.









В Погранкомитете Беларуси сообщили вечером 8 ноября, что ситуация на границе с Польшей остаётся напряжённой.





По данным ГПК Беларуси на белорусской территории рядом с польской границей скопилось «более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей».