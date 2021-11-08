В Грузии пенсионерам за прививку от коронавируса будут платить 200 лари, то есть $63. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщает Imed i в понедельник, 8 ноября.





"С сегодняшнего дня каждый пенсионер, который будет вакцинирован до 1 января, будет получать одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари", - сказал Гарибашвили.





По его словам, надбавка будет выплачиваться после получения первой дозы вакцины от коронавируса.





Отметим, что с 1 января 2022 года пенсионеры в возрасте до 70 лет в Грузии будут получать пенсию в размере 260 лари, а старше 70 лет - в размере 300 лари.





Накануне в Грузии вакцинировали от коронавируса 1204 человека. Всего в стране с населением 3,7 млн ​​было сделано 2 005 229 прививок. При этом с начала пандемии в Грузии зафиксировали уже 755 046 случаев коронавируса - выздоровели 693 129 человек, а умерли 10 509 больных.



