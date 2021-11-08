+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Грузии пенсионерам будут платить за вакцинацию

Пенсионерам в Грузии будут выплачивать $63 за вакцинацию Каждый пенсионер, который вакцинируется от коронавируса до 1 января, получит 200 лари, то есть 63 доллара.

В Грузии пенсионерам за прививку от коронавируса будут платить 200 лари, то есть $63. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщает Imedi в понедельник, 8 ноября.

"С сегодняшнего дня каждый пенсионер, который будет вакцинирован до 1 января, будет получать одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари", - сказал Гарибашвили.

По его словам, надбавка будет выплачиваться после получения первой дозы вакцины от коронавируса.

Отметим, что с 1 января 2022 года пенсионеры в возрасте до 70 лет в Грузии будут получать пенсию в размере 260 лари, а старше 70 лет - в размере 300 лари.

Накануне в Грузии вакцинировали от коронавируса 1204 человека. Всего в стране с населением 3,7 млн ​​было сделано 2 005 229 прививок. При этом с начала пандемии в Грузии зафиксировали уже 755 046 случаев коронавируса - выздоровели 693 129 человек, а умерли 10 509 больных.

Напомним, что число COVID-случаев в мире превысило 250 млн. За неделю от коронавируса в мире умерли почти 60 тысяч человек, но темпы заболеваемости снижаются, пишет Корреспондент.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]