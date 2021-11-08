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В Мозыре учительницу приговорили к 2 годам колонии за сообщения в телеграме

Мозырский районный суд в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело 36-летней Ирины Горошиной.

В Мозыре учительницу приговорили к 2 годам колонии за сообщения в телеграме
Митинг в Мозыре в августе 2020 года.
Ирина Горошина работала учительницей. Ее обвинили в «массовых беспорядках» (ст. 342 УК) и «незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных» (ст. 203-1 УК), сообщает «Радыё Свабода».

8 ноября суд вынес приговор — лишение свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 50 базовых величин (1450 рублей).

У женщины остались дома две дочери 7 и 15 лет.

Ирину задержали 24 августа, обвинили в том, что она оставляла сообщения в телеграм-канале «Мозырь 97», который признали экстремистским, перевод НН.
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