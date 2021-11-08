Ирина Горошина работала учительницей. Ее обвинили в «массовых беспорядках» (ст. 342 УК) и «незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных» (ст. 203-1 УК), сообщает «Радыё Свабода».





8 ноября суд вынес приговор — лишение свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 50 базовых величин (1450 рублей).





У женщины остались дома две дочери 7 и 15 лет.



