+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В лагере в Литве мигранты устроили протест с требованием отпустить их в Германию

В литовском лагере временного содержания в городе Рукла мигранты устроили протест с требованием их освобождения. Предположительно, они хотели, чтобы их отпустили, и они смогли бы уехать в Германию. Об этом ообщает Delfi.



Несколько десятков нелегальных мигрантов протестовали у ограждения в лагере временного содержания. Они выкрикивали лозунги, демонстрировали плакаты и даже сломали часть железного ограждения. Беженцы кричали «Freedom!», держа флаги Литвы и Евросоюза. Правоохранители не дали журналистам приблизиться к беженцам и выяснить их требования подробнее.

По информации главы службы охраны государственной границы Литвы Рустамаса Любаеваса, сейчас организаторы акции установлены, и демонстрация не переросла в беспорядки или бунт.

В пограничной службе Литвы увидели связь между этим инцидентом и протестами мигрантов на белорусско-польской границе. «Не исключаем того, что акция в Рукле является частью координируемых действий нелегальных мигрантов на границе с Польшей и в Литве», — заявил Любаевас.

8 ноября случилось новое обострение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Более тысячи нелегальных мигрантов организованной колонной направились к контрольному пункту «Брузги», где попытались пересечь границу и скандировали «German, german!». Страны Евросоюза обвиняют Минск в организации этой акции, а в Беларуси уверяют, что мигранты координируют свои действия самостоятельно.
Lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]