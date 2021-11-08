



Среди тех, кто причастен к педофилии, помимо ранее судимых, встречаются педагоги, воспитатели и члены семьи, отметили в ведомстве.





Один из последних эпизодов произошел в Минске. Милиционеры выявили 44-летнего отца четверых детей, который четыре года совращал старшую дочь.





Все началось, когда девочке было 12 лет. "Она жила в страхе и исполняла извращенные фантазии родителя, а тот контролировал ее постоянными звонками, вел переписку сексуального характера и присылал порнографические материалы", – рассказали подробности в МВД.





Было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.





Теперь проводятся мероприятия, чтобы установить, были ли аналогичные преступления в отношении других детей.





Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство в России.





МВД призывает не скрывать информацию и сообщать о фактах педофилии и действиях сексуального насильственного характера в правоохранительные органы.



