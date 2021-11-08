МВД: с начала года в стране от сексуального насилия пострадали более 500 детей
С начала 2021 года в Беларуси от сексуального насилия пострадали более 500 детей, по сравнению с 2020-м число подобных преступлений выросло на 52%, сообщили в пресс-службе МВД.
Среди тех, кто причастен к педофилии, помимо ранее судимых, встречаются педагоги, воспитатели и члены семьи, отметили в ведомстве.
Один из последних эпизодов произошел в Минске. Милиционеры выявили 44-летнего отца четверых детей, который четыре года совращал старшую дочь.
Все началось, когда девочке было 12 лет. "Она жила в страхе и исполняла извращенные фантазии родителя, а тот контролировал ее постоянными звонками, вел переписку сексуального характера и присылал порнографические материалы", – рассказали подробности в МВД.
Было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.
Теперь проводятся мероприятия, чтобы установить, были ли аналогичные преступления в отношении других детей.
Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство в России.
МВД призывает не скрывать информацию и сообщать о фактах педофилии и действиях сексуального насильственного характера в правоохранительные органы.
16:54 08/11/2021
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