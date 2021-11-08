







Она подчеркнула, что ни один из нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся у польско-белорусской границы, не подал прошение о предоставлении убежища.





Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Беларусь, — сказала Зданович.





Ситуация на границе Польши и Беларуси обостряется с каждым часом. На появившихся в СМИ кадрах видно, как мигранты пытаются резать пограничное ограждение. Польские силовики используют перцовый спрей, чтобы оказать им сопротивление.