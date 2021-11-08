Польша пообещала вернуть прорвавшихся мигрантов в Беларусь
Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Беларусь. На данный момент ни одни из беженцев не попал на территорию страны. Об этом заявила представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
Она подчеркнула, что ни один из нелегальных мигрантов, которые сейчас находятся у польско-белорусской границы, не подал прошение о предоставлении убежища.
Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Беларусь, — сказала Зданович.
Ситуация на границе Польши и Беларуси обостряется с каждым часом. На появившихся в СМИ кадрах видно, как мигранты пытаются резать пограничное ограждение. Польские силовики используют перцовый спрей, чтобы оказать им сопротивление.
16:42 08/11/2021
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