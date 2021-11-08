Заморозки и снег ожидаются в Беларуси 9 ноября

В Беларуси 9 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны выпадет кратковременный снег, мокрый снег, сообщили в Белгидромете.