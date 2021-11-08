Заморозки и снег ожидаются в Беларуси 9 ноября
В Беларуси 9 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны выпадет кратковременный снег, мокрый снег, сообщили в Белгидромете.
Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.
Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью порывистый, местами по Витебской и Могилевской областям сильный порывистый.
16:20 08/11/2021
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