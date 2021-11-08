



ЧП произошло в деревне Лежневичи Ивьевского района в воскресенье, 7 ноября.





Как удалось выяснить спасателям, две местных мальчишек играли на улице и в какой-то момент подошли к кирпичному зданию сенохранилища. Увидев, что двери заперты не плотно, они пробрались внутрь и начали чиркать спичками. В итоге в МЧС позвонила местная жительница, которая увидела, что мальчики таскают воду из колодца, чтобы потушить пламя.













В итоге огнем уничтожено 35 тонн сена. Сообщается, что спасателям в тушении помогали работники местного сельхозпредприятия. Люди при этом не пострадали.