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Огненные каникулы. Под Ивье дети решили поиграть со спичками и сожгли сенохранилище

Мальчики по 6 и 7 лет поиграли со спичками в сенохранилище, а когда сено загорелось, пытались потушить огонь водой из колодца.


ЧП произошло в деревне Лежневичи Ивьевского района в воскресенье, 7 ноября.

Как удалось выяснить спасателям, две местных мальчишек играли на улице и в какой-то момент подошли к кирпичному зданию сенохранилища. Увидев, что двери заперты не плотно, они пробрались внутрь и начали чиркать спичками. В итоге в МЧС позвонила местная жительница, которая увидела, что мальчики таскают воду из колодца, чтобы потушить пламя.



В итоге огнем уничтожено 35 тонн сена. Сообщается, что спасателям в тушении помогали работники местного сельхозпредприятия. Люди при этом не пострадали.
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