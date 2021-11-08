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ГАИ рекомендует водителям «переобуть» свои автомобили, не дожидаясь 1 декабря

Как сообщает БелТА, синоптики в ближайшие дни прогнозируют ночные заморозки. Поэтому автомобилистам уже сейчас стоит задуматься о замене шин на зимние.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям перед началом зимнего периода, не дожидаясь 1 декабря, "переобуть" свои автомобили. Зимние шины существенно повышают коэффициент сцепления с дорожным полотном, повышая безопасность движения. Также в условиях непогоды избегайте резкого торможения и ускорения - они чреваты возникновением заноса транспортного средства. И, конечно, важно не забывать о дистанции, боковом интервале и соблюдении скоростного режима», – рекомендуют сотрудники Госавтоинспекции.

Есть рекомендации и для пешеходов: в целях своей безопасности им необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.
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