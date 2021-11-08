«Госавтоинспекция рекомендует водителям перед началом зимнего периода, не дожидаясь 1 декабря, "переобуть" свои автомобили. Зимние шины существенно повышают коэффициент сцепления с дорожным полотном, повышая безопасность движения. Также в условиях непогоды избегайте резкого торможения и ускорения - они чреваты возникновением заноса транспортного средства. И, конечно, важно не забывать о дистанции, боковом интервале и соблюдении скоростного режима», – рекомендуют сотрудники Госавтоинспекции.





Есть рекомендации и для пешеходов: в целях своей безопасности им необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.