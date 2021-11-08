Елка у кинотеатра "Салют" пока стоит без игрушек. Фото: Вера Цветкова





Первая новогодняя елка "выросла" в Минске еще 4 ноября - ее поставили в столичном микрорайоне Слепянка на улице Столетова. Похоже, это уже местная традиция - ставить елку в начале ноября.





А 7 ноября вечнозеленая красавица, собранная из каркаса и искусственных веток, появилась у столичного кинотеатра «Салют» в микрорайоне Серебрянка. Как и елка в Слепянка, она пока не наряжена, лишь несколько, видимо, застрявших в ветках украшений осталось с прошлого года.





Главную елку страны на Октябрьской площади монтировать еще не начали. В прошлом году ее каркас начали возводить 20 ноября.



