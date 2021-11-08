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Фотофакт: в Минске начали ставить новогодние елки

Правда, нарядить шариками и гирляндами пока не успели

Елка у кинотеатра "Салют" пока стоит без игрушек. Фото: Вера Цветкова

Первая новогодняя елка "выросла" в Минске еще 4 ноября - ее поставили в столичном микрорайоне Слепянка на улице Столетова. Похоже, это уже местная традиция - ставить елку в начале ноября.

А 7 ноября вечнозеленая красавица, собранная из каркаса и искусственных веток, появилась у столичного кинотеатра «Салют» в микрорайоне Серебрянка. Как и елка в Слепянка, она пока не наряжена, лишь несколько, видимо, застрявших в ветках украшений осталось с прошлого года.

Главную елку страны на Октябрьской площади монтировать еще не начали. В прошлом году ее каркас начали возводить 20 ноября.
КП-Беларусь
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