



В сети пользователи назвали туманность «Глазом Бога». На фотографии видно облака пыли и газа, которые расположены по диаметру в два световых года вокруг центрального белого карлика, а между ними находится область глубокого вакуума. Пыль заставляет светиться звезду красноватыми оттенками.





По данным астрофизиков, такие планетарные туманности образуются, когда у звезды заканчивается топливо: она начинает расширяться, ее внешние слои вздуваются, а ядро при этом сжимается. Звезда много тысяч лет назад выбросила громадное количество вещества, которое сформировало больной массив пыли. Спираль можно увидеть в безлунную ночь с помощью бинокля.