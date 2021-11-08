NASA опубликовало фотографию «Глаза Бога»
Телескоп NASA Spitzer сделал высококачественную фотографию гигантской туманности Спираль.
В сети пользователи назвали туманность «Глазом Бога». На фотографии видно облака пыли и газа, которые расположены по диаметру в два световых года вокруг центрального белого карлика, а между ними находится область глубокого вакуума. Пыль заставляет светиться звезду красноватыми оттенками.
По данным астрофизиков, такие планетарные туманности образуются, когда у звезды заканчивается топливо: она начинает расширяться, ее внешние слои вздуваются, а ядро при этом сжимается. Звезда много тысяч лет назад выбросила громадное количество вещества, которое сформировало больной массив пыли. Спираль можно увидеть в безлунную ночь с помощью бинокля.
13:17 08/11/2021
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