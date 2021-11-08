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Почему при коронавирусе бывает отрицательный тест, объяснили эпидемиологи

Тем временем ученые выяснили, что для полной защиты от штамма коронавируса «дельта» нужно от 300 нейтрализующих единиц антител.


 
Шанс обнаружить коронавирус при помощи теста уменьшается спустя несколько дней после заражения. В связи с этим иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты показывают отрицательный результат. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
 
«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», – уточнила специалист, ее слова приводит агентство «РИА Новости».

Тем временем ученые выяснили, что для полной защиты от штамма коронавируса «дельта» нужно от 300 нейтрализующих единиц антител. По их словам, если у пациента 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19.
 
В настоящее время медики называют вакцинацию лучшим способом защиты от тяжелого течения коронавируса и летального исхода.
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