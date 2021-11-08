



Шанс обнаружить коронавирус при помощи теста уменьшается спустя несколько дней после заражения. В связи с этим иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты показывают отрицательный результат. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», – уточнила специалист, ее слова приводит агентство «РИА Новости».





Тем временем ученые выяснили, что для полной защиты от штамма коронавируса «дельта» нужно от 300 нейтрализующих единиц антител. По их словам, если у пациента 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19.

В настоящее время медики называют вакцинацию лучшим способом защиты от тяжелого течения коронавируса и летального исхода.



