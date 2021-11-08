Известный интернет-магазин перестал продавать обувь в Беларуси
В известном интернет-магазине Lamoda.by перестал отображаться товар в разделе “обувь”. Об этом Еврорадио сообщили читатели.
Если зайти на сайт продавца и попробовать отыскать, к примеру, ботинки или туфли, окажется, что разделы с этим товаром пусты. “Мы всё посмотрели, но ничего не нашли”, такая информация появляется на странице в ответ на поисковый запрос.
“Сейчас на нашем сайте временно недоступна вся обувь. Связано это с техническими сбоями в работе национальных систем маркировки обуви в рамках ЕАЭС. Мы ожидаем решения проблемы со стороны данных систем, после чего обувь вернётся в продажу”, — пояснили причину неполадок в техподдержке продавца.
Также там добавили, что продажа обуви возобновится ориентировочно 10 ноября.
Напомним, с 1 ноября 2021 года в Беларуси вся обувь подлежит специальной маркировке. Продавать её остатки с этого момента можно только после размещения на товаре идентификационных знаков.
11:18 08/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение