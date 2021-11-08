



Если зайти на сайт продавца и попробовать отыскать, к примеру, ботинки или туфли, окажется, что разделы с этим товаром пусты. “Мы всё посмотрели, но ничего не нашли”, такая информация появляется на странице в ответ на поисковый запрос.





“Сейчас на нашем сайте временно недоступна вся обувь. Связано это с техническими сбоями в работе национальных систем маркировки обуви в рамках ЕАЭС. Мы ожидаем решения проблемы со стороны данных систем, после чего обувь вернётся в продажу”, — пояснили причину неполадок в техподдержке продавца.





Также там добавили, что продажа обуви возобновится ориентировочно 10 ноября.





Напомним, с 1 ноября 2021 года в Беларуси вся обувь подлежит специальной маркировке. Продавать её остатки с этого момента можно только после размещения на товаре идентификационных знаков.



