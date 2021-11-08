В МВД Беларуси назначен новый пресс-секретарь
Раньше эту должность занимала Ольга Чемоданова.
Как сообщает телеграм-канал МВД, на должность начальника управления информации и общественных связей назначена подполковник милиции Наталья Сахарчук.
До этого более двух лет она руководила отделением информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.
В 2003 году Наталья Сахарчук работала следователем районного подразделения УСК по Брестской области. Затем длительное время прослужила на различных должностях в областной ГАИ, в том числе почти 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды.
10:58 08/11/2021
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