











Как сообщает телеграм-канал МВД, на должность начальника управления информации и общественных связей назначена подполковник милиции Наталья Сахарчук.





До этого более двух лет она руководила отделением информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.





В 2003 году Наталья Сахарчук работала следователем районного подразделения УСК по Брестской области. Затем длительное время прослужила на различных должностях в областной ГАИ, в том числе почти 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды.