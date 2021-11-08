+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«50 лет для самолета это не возраст»: Потерпевший крушение гродненский Ан-12 проходил ежегодные проверки

Потерпевший крушение под Иркутском самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродноавиа" проходил ежегодные проверки, сообщил глава Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, передает smartpress.by.

«50 лет для самолета это не возраст»: Потерпевший крушение гродненский Ан-12 проходил ежегодные проверки
"Самолет проходит ежегодную проверку со стороны авиационной администрации. Ему выдается сертификат годности к полетам", - рассказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.

По его информации, до этого самолет проверяется разработчиком воздушного судна. Конструкторским бюро "Антонов", в частности.

"Они выдали соответствующее разрешение на эксплуатацию этого воздушного судна. Проверяется состояние двигателей самолетов, в целом работа всех его бортовых систем, а также проверяется подготовка летного состава. Все эти элементы проверялись", - продолжил глава департамента.

Кроме того, Сикорский подчеркнул, что сам экипаж был опытный, проходил недавно установленную проверку.

"Замечаний по технике пилотирования никаких к экипажу не было. Нами принято в настоящее время решение. Мы это озвучивали. Приостановлена эксплуатация самолетов "Антонов" до выяснения всех причин произошедшего", - сказал он.

Комментируя возраст самолета, Сикорский отметил, что 50 лет "для самолета это не возраст".

"Самолет будет летать столько, сколько будут о нем заботиться. Почему-то многие ассоциируют, что старый самолет – значит небезопасный самолет. Это не так", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели � �наружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело.

Установлено, что на борту находились девять человек, были обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четверо граждан России, трое - граждане Беларуси и два гражданина Украины. Их родственники найдены.

Авиакомпания "Гродно" опубликовала список погибших в авиакатастрофе граждан Беларуси - это штурман Андрей Сергеев, а также два инженера Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]