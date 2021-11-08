"Самолет проходит ежегодную проверку со стороны авиационной администрации. Ему выдается сертификат годности к полетам", - рассказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.





По его информации, до этого самолет проверяется разработчиком воздушного судна. Конструкторским бюро "Антонов", в частности.





"Они выдали соответствующее разрешение на эксплуатацию этого воздушного судна. Проверяется состояние двигателей самолетов, в целом работа всех его бортовых систем, а также проверяется подготовка летного состава. Все эти элементы проверялись", - продолжил глава департамента.





Кроме того, Сикорский подчеркнул, что сам экипаж был опытный, проходил недавно установленную проверку.





"Замечаний по технике пилотирования никаких к экипажу не было. Нами принято в настоящее время решение. Мы это озвучивали. Приостановлена эксплуатация самолетов "Антонов" до выяснения всех причин произошедшего", - сказал он.





Комментируя возраст самолета, Сикорский отметил, что 50 лет "для самолета это не возраст".





"Самолет будет летать столько, сколько будут о нем заботиться. Почему-то многие ассоциируют, что старый самолет – значит небезопасный самолет. Это не так", - подчеркнул глава ведомства.





Напомним, самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели � �наружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело.





Установлено, что на борту находились девять человек, были обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четверо граждан России, трое - граждане Беларуси и два гражданина Украины. Их родственники найдены.





Авиакомпания "Гродно" опубликовала список погибших в авиакатастрофе граждан Беларуси - это штурман Андрей Сергеев, а также два инженера Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.