











Обвиняемым по делу проходил неоднократно судимый 43-летний житель Бобруйска, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в понедельник.





По данным следствия, фигурант в апреле 2000 года в ночное время в Бобруйске беспричинно напал на девушку возле ее дома.





"Затем обвиняемый затащил потерпевшую на технический этаж дома, в котором она проживала", - рассказали в прокуратуре. Там мужчина нанес ей по голове и телу штыком от магазинного карабина системы Маузер не менее 51 удара, после чего раздел потерпевшую.





"От множественных колото-резаных ранений головы, туловища и конечностей, сопряженных с повреждением мягких тканей, костей черепа, внутренних органов и массивной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте преступления", – проинформировали правоохранители.





Действия фигуранта квалифицированы по п.6 и п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жесткостью, из хулиганских побуждений. Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда назначила подсудимому пожизненное лишение свободы.



