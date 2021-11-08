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Жителю Бобруйска присудили пожизненное заключение за жестокое убийство 19-летней девушки

В Могилеве вынесли приговор за убийство 19-летней девушки, произошедшее в 2000 году.




Обвиняемым по делу проходил неоднократно судимый 43-летний житель Бобруйска, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в понедельник.

По данным следствия, фигурант в апреле 2000 года в ночное время в Бобруйске беспричинно напал на девушку возле ее дома.

"Затем обвиняемый затащил потерпевшую на технический этаж дома, в котором она проживала", - рассказали в прокуратуре. Там мужчина нанес ей по голове и телу штыком от магазинного карабина системы Маузер не менее 51 удара, после чего раздел потерпевшую.

"От множественных колото-резаных ранений головы, туловища и конечностей, сопряженных с повреждением мягких тканей, костей черепа, внутренних органов и массивной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте преступления", – проинформировали правоохранители.

Действия фигуранта квалифицированы по п.6 и п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жесткостью, из хулиганских побуждений. Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда назначила подсудимому пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Интерфакс, приговор еще не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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