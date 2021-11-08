



Пользователь TikTok с ником @loganhunter_p из американского штата Западная Вирджиния обнаружил потайное помещение с окном, скрытое за фальшивой стеной в кладовой у себя в квартире. Его он заснял на видео.





Студент Логан Хантер пояснил, пишет Лента.Ру, что его заинтересовала шаткая часть обшивки. Он постучал по ней и понял, что позади нее находится свободное пространство. Жилец решил исследовать его и в итоге нашел тайную комнату.





На одной из сделанных американцем записей видно, как он снимает обшивку, за которой оказывается деревянная лестница. На другом видео Хантер залезает внутрь и осматривается. «Боже, тут страшно. Закрыл за собой дверь, чтобы коты не пошли за мной. У меня нет соседей по квартире или кого-либо, кто полез бы сюда за меня, поэтому если я умру, то никто не найдет меня и не узнает, где я», — сказал он.





Американец подчеркнул, что в найденной комнате удобно что-либо прятать. Он пояснил, что помещение находится на чердаке здания, и рассказал, что планирует декорировать его и превратить в место для отдыха. В тайной комнате также обнаружилось окно.





Одна из видеозаписей набрала более 860 тысяч просмотров, вторая — около 200 тысяч. Пользователей поразила находка американца. «Уверен, что владелец здания пытался навсегда запереть внутри злую силу, а ты только что ее выпустил», — написал один из комментаторов.





Ранее жительница Великобритании вместе с возлюбленным арендовала новое жилье и обнаружила потайную комнату за кухонным шкафом. На полу в помещении отсутствовал настил, а внутри остались провода и строительные материалы.