Фото: Пул Первого





Владимир Караник и Юрий Караев на встрече со студентами в Гродненском университете попытались рассказать, зачем был отменен масочный режим.





Караник, в частности, похвалился, что в Гродно не снимали объявления об отмене масочного режима, тем самым подтвердив, что в системе уже вовсю идет итальянская забастовка. Даже те, на кого опирается та самая вертикаль, открыто заявляют, что распоряжение, отданное в Минске, на местах не выполняется. Все дальнейшие цитаты это только подтверждают. Даже Караев в моменты, когда его не видит Лукашенко, носит маску.





Караник: «Отмена масочного режима вызвала дискуссию в обществе и позволило донести нам свою точку зрения, что маску в общественных местах надо использовать, чтобы защитить окружающих от себя».





Караев: «Я вакцинировался уже два раза. Студентка меня спрашивает: «А почему же вы тогда в маске?» Я думаю: какая эгоистка! Во-первых, я защищают остальных от себя. А во-вторых, на входе в университет написано, что вход – в масках. Я соблюдаю правила этого заведения».