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Караев: Студентка меня спрашивает: «А почему же вы тогда в маске?» Я думаю: какая эгоистка!

Чиновники на встрече со студентами попытались объяснить, почему был отменен масочный режим.

Фото: Пул Первого

Владимир Караник и Юрий Караев на встрече со студентами в Гродненском университете попытались рассказать, зачем был отменен масочный режим.

Караник, в частности, похвалился, что в Гродно не снимали объявления об отмене масочного режима, тем самым подтвердив, что в системе уже вовсю идет итальянская забастовка. Даже те, на кого опирается та самая вертикаль, открыто заявляют, что распоряжение, отданное в Минске, на местах не выполняется. Все дальнейшие цитаты это только подтверждают. Даже Караев в моменты, когда его не видит Лукашенко, носит маску.

Караник: «Отмена масочного режима вызвала дискуссию в обществе и позволило донести нам свою точку зрения, что маску в общественных местах надо использовать, чтобы защитить окружающих от себя».

Караев: «Я вакцинировался уже два раза. Студентка меня спрашивает: «А почему же вы тогда в маске?» Я думаю: какая эгоистка! Во-первых, я защищают остальных от себя. А во-вторых, на входе в университет написано, что вход – в масках. Я соблюдаю правила этого заведения».
Источник: udf.name
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