После жалобы активистов ГАИ обязала местные власти починить дорогу в Микашевичах
Микашевичские активисты получили положительный ответ на коллективное обращение по поводу состояния дорожного покрытия на улицы Франциска Скорины.
В Госавтоинспекции подтвердили «целесообразность устройства усовершенствованного покрытия и строительства вело-пешеходных связей». Информация об этом из областного управления ГАИ направлена в Брестский облисполком.
Как рассказал инициатор обращения Анатолий Прищик, пишет 1reg.by, на аналогичную жалобу в местные органы власти был получен отрицательный ответ.
«Затем мы обратились в районные структуры, где нам пообещали, что ситуация будет меняться, но спустя несколько месяцев ничего не происходило. Поэтому обращение было направлено в ГАИ», – сообщил общественный активист.
Кроме того, Госавтоинспекция направила предписание в адрес Лунинецкого ЖКХ, в котором требует устранить выявленные нарушения в содержании покрытия проезжей части улицы Франциска Скорины.
Авторы обращения положительно восприняли поддержку ГАИ и ожидают скорейшего решения проблемы.
«Мы надеемся, что на этот раз местные власти проведут полное благоустройство улицы, включая асфальто-бетонное покрытие, обустройство вело-пешеходных связей, обеспечение создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и эстетически выразительной среды обитания», – отмечает Анатолий Прищик.
Он добавил, что благоустройства в Микашевичах заслуживают улица, которая носит название первопечатника Беларуси, и ее жители.
Источник: Алесь Верасень
08:58 08/11/2021
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