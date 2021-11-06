+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

После жалобы активистов ГАИ обязала местные власти починить дорогу в Микашевичах

Микашевичские активисты получили положительный ответ на коллективное обращение по поводу состояния дорожного покрытия на улицы Франциска Скорины.


В Госавтоинспекции подтвердили «целесообразность устройства усовершенствованного покрытия и строительства вело-пешеходных связей».  Информация об этом из областного управления ГАИ направлена в Брестский облисполком.

Как рассказал инициатор обращения Анатолий Прищик, пишет 1reg.by, на аналогичную жалобу в местные органы власти был получен отрицательный ответ.
 
«Затем мы обратились в районные структуры, где нам пообещали, что ситуация будет меняться, но спустя несколько месяцев ничего не происходило. Поэтому обращение было направлено в ГАИ», – сообщил общественный активист.

Кроме того, Госавтоинспекция направила предписание в адрес Лунинецкого ЖКХ, в котором требует устранить выявленные нарушения в содержании покрытия проезжей части улицы Франциска Скорины.

Авторы обращения положительно восприняли поддержку ГАИ и ожидают скорейшего решения проблемы.

«Мы надеемся, что на этот раз местные власти проведут полное благоустройство улицы, включая асфальто-бетонное покрытие, обустройство вело-пешеходных связей, обеспечение создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и эстетически выразительной среды обитания», – отмечает Анатолий Прищик.

Он добавил, что благоустройства в Микашевичах заслуживают улица, которая носит название первопечатника Беларуси, и ее жители.
Источник: Алесь Верасень
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]