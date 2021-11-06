



В Госавтоинспекции подтвердили «целесообразность устройства усовершенствованного покрытия и строительства вело-пешеходных связей». Информация об этом из областного управления ГАИ направлена в Брестский облисполком.





Как рассказал инициатор обращения Анатолий Прищик, пишет 1reg.by, на аналогичную жалобу в местные органы власти был получен отрицательный ответ.

«Затем мы обратились в районные структуры, где нам пообещали, что ситуация будет меняться, но спустя несколько месяцев ничего не происходило. Поэтому обращение было направлено в ГАИ», – сообщил общественный активист.





Кроме того, Госавтоинспекция направила предписание в адрес Лунинецкого ЖКХ, в котором требует устранить выявленные нарушения в содержании покрытия проезжей части улицы Франциска Скорины.





Авторы обращения положительно восприняли поддержку ГАИ и ожидают скорейшего решения проблемы.





«Мы надеемся, что на этот раз местные власти проведут полное благоустройство улицы, включая асфальто-бетонное покрытие, обустройство вело-пешеходных связей, обеспечение создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и эстетически выразительной среды обитания», – отмечает Анатолий Прищик.





Он добавил, что благоустройства в Микашевичах заслуживают улица, которая носит название первопечатника Беларуси, и ее жители.











