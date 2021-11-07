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Минздрав и "Космос-ТВ" сообщают об смс-рассылке "ложного провокационного характера"

Очевидцы cообщают об смс-рассылке, поступившей на ряд телефонов абонентов провайдера "Космос-ТВ". В рассылке говорится: "Учитывая значительный рост инфекций COVID-19 вызванный временным пребыванием граждан из стран Ближнего Востока на территории РБ, minzdrav.gov.by рекомендует принимать вакцину от COVID-19".



В Минздраве оперативно отреагировали на рассылку. Официальный телеграм-канал ведомства сообщил, что "Министерство здравоохранения Республики Беларусь действительно рекомендует вакцинироваться против гриппа и COVID-19, пишет Interfax.by, но никакого отношения к пришедшим СМСкам у подписчиков компании "Космос ТВ" Минздрав не имеет".

Также рассылку прокомментировали представители "Космос ТВ". В компании сообщили, что имел место технический сбой работы сервиса смс-рассылки. "07.11.2021 в результате технического сбоя работы сервиса СМС-рассылки некоторым из Вас поступило СМС с некорректным содержанием. Обстоятельства причин отправки СМС выясняются специалистами компании", - говорится в сообщении.

"Информируем дополнительно, что данные смс-сообщения ложного провокационного характера явились следствием внешнего технического внедрения на один из серверов СООО "Космос ТВ". Источники этой технической провокации устанавливаются. Еще раз приносим извинения за эти ложные сообщения", - добавили в компании.
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