







В Минздраве оперативно отреагировали на рассылку. Официальный телеграм-канал ведомства сообщил, что "Министерство здравоохранения Республики Беларусь действительно рекомендует вакцинироваться против гриппа и COVID-19, пишет Interfax.by, но никакого отношения к пришедшим СМСкам у подписчиков компании "Космос ТВ" Минздрав не имеет".





Также рассылку прокомментировали представители "Космос ТВ". В компании сообщили, что имел место технический сбой работы сервиса смс-рассылки. "07.11.2021 в результате технического сбоя работы сервиса СМС-рассылки некоторым из Вас поступило СМС с некорректным содержанием. Обстоятельства причин отправки СМС выясняются специалистами компании", - говорится в сообщении.





"Информируем дополнительно, что данные смс-сообщения ложного провокационного характера явились следствием внешнего технического внедрения на один из серверов СООО "Космос ТВ". Источники этой технической провокации устанавливаются. Еще раз приносим извинения за эти ложные сообщения", - добавили в компании.



















