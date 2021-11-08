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Через НГЭ: В белорусские вузы предлагают поступать по-новому

В 2023 году в Беларуси планируют ввести госэкзамен, который объединит ЦТ и выпускные экзамены за 11-й класс. Недавно появилась информация о том, как его собираются оценивать. Это указано в проекте новых правил приема в вузы и ссузы, которые вынесли на общественное обсуждение.



По словам министра образования Игоря Карпенко, Указ в ведомстве надеются подписать до конца года. Если это произойдет, то с 1 января 2023 года в Беларуси появится национальный госэкзамен, который объединит в себе экзамены за 11-й класс и ЦТ и затронет лишь три предмета — русский, белорусский (по выбору) и математику.

При этом ЦТ останется, пишет s13.ru, но за исключением испытаний по русскому, белорусскому и математике. По этим предметам их заменит НГЭ.

Сертификат НГЭ будет действителен 2 года. Максимум баллов, который можно набрать на национальном госэкзамене, — 100. 

В документе уделено особое внимание «целевикам». Предлагается существенно увеличить квоты для абитуриентов с целевыми направлениями по некоторым направлениям: на сельхоз специальностях — до 70% (было 60%), на медицинских — до 80% (50%), по всем другим — до 60% (40%). Это нововведение, кстати, может вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Зачем вообще НГЭ?

В Беларуси давно говорили о том, что выпускники делают двойную работу, то есть сдают четыре выпускных экзамена в школе (письменно — по русскому или белорусскому (на выбор), математике, устно — по иностранному и истории Беларуси), а затем ЦТ. НГЭ снимает эту двойную нагрузку.

Про нововведение активно заговорили после того, как летом 2020-го по ситуации высказался Александр Лукашенко и поручил разработать новые правила поступления в вузы.

— Вы знаете мою позицию. У нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов, — цитирует Александра Лукашенко издание «Белрынок». — При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос.
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