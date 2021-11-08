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«Это просто бомба! Даже Малахов пустился в пляс»: как певуньи из пинской глубинки снимались в шоу «Привет, Андрей!»

Исполнительницы народных песен из деревни Доброславка Пинского района покорили ведущего и съемочную группу вечернего ток-шоу

«Это просто бомба! Даже Малахов пустился в пляс»: как певуньи из пинской глубинки снимались в шоу «Привет, Андрей!»
Фото: портал pinsknews.by
Дуэт заведующей Доброславским СДК Татьяна Ковалевич и заведующей Бобриковским ЦСДК Жанна Быкович уже давно известен в Пинском районе да и в принципе на Полесье. В эфире "Привет, Андрей" белоруски спели свой ставший в интернете хит «Ой, ты лилия-лилия». 

О том, как белорусские певуньи оказались на шоу «Привет, Андрей!» и покоряли публику, рассказывает "Полесская правда" на своем портале pinsknews.by.

Татьяна Ковалевич играет на турецком барабане, а Жанна Быкович – на гармони. Однажды репетицию народной песни «Ой, ты лилия-лилия» сняла на телефон знакомая Елена Головач, а затем выложила ролик на YouTube. Видео с душевной песней понравилось аудитории: у него более 6,5 миллионов просмотров и более 140 тысяч комментариев. Благодаря такой популярности дуэт Татьяны и Жанны и попал на программу «Привет, Андрей!».

Женщины исполнили народную песню «Ой, ты лилия-лилия». Фото: портал pinsknews.by

Приглашение сняться в известной передаче на канале «Россия-1» артистки получили еще в августе 2021 года. Обе женщины случайно оказались вместе на почте. Там раздался звонок на стационарный телефон. Оказывается, в этот момент организаторы шоу искали через почтальона контакты Жанны и Татьяны.

- Если честно, это была наша мечта! Да, в разговорах с Жанной Васильевной мы не раз в шутку обсуждали, что было бы здорово поучаствовать в такой передаче, - рассказала журналистам Татьяна Ковалевич.

Выхода шоу с участием этого дуэта ожидает с нетерпением весь Полесский край. Фото: портал pinsknews.by

На запись шоу Татьяну и Жанну пригласили в конце октября. На съемках белоруски спели ту самую «Ой, ты лилия-лилия», которая полюбилась зрителям на YouTube.

- Нам сказали – девчата, вы открываете программу, какой тон зададите, так все и пойдет дальше. Конечно, мы не подвели и выложились на все сто, как умеем! Кроме «Лилии», с другими участниками пели частушки, играли на музыкальных инструментах. Все нас поддерживали, не могли усидеть на месте. Даже Андрей Малахов пустился в пляс, – рассказала она.

Покорили сердце Андрея Малахова доброславские звездочки не только своим выступлением, но и гостинцами. Специально для ведущего белоруски привезли подарок с полесским колоритом – клюкву, сало, полендвицу, а еще загадочный напиток КВН: «коньяк, выгнанный ночью».

- Ведущий Андрей Малахов – простой, улыбчивый, с чувством юмора. Так что общаться с ним было легко и приятно. После съемок к нам подходили и благодарили за подаренные эмоции, за то, что мы искренние и настоящие. Вообще, к нам, белорусам, было особенное отношение, - поделилась Татьяна Ковалевич.

Ну, а сама программа выйдет в эфир в ноябре.

КСТАТИ

Дуэт Татьяны Ковалевич и Жанны Быкович не первый в Беларуси, которым заинтересовался Андрей Малахов и его съемочная группа. В шоу «Пусть говорят», «Сегодня вечером» снимались Зоя Борисюк и ее брат Валера. Этот дуэт самобытных артистов из деревни Заречье Березовского района покорил телеведущего. Андрей Малахов называл Зою «любимицей». Его зацепило, что деревенская женщина не стесняется камеры и в любой ситуации остается собой.

В августе 2021 мы также рассказывали историю «Синежских бабушек» из деревни Синеж Климовичского района. Коллектив также прославился на YouTube душевными народными песнями. Летом редакторы передачи «Привет, Андрей!» приглашали на запись шоу в Москву. Правда, талантливые бабушки тогда не решились покорять российскую столицу: боялись коронавируса, да и хозяйство свое без присмотра не могли оставить. Зато были бы рады принять в гости Андрея Малахова в Беларуси и спеть ему на родине.
Источник: Марьяна Снегирева, belarus.kp.ru
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