+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Италии вынесли первые приговоры в масштабном судебном процессе против мафии

В Италии вынесли первые приговоры в масштабном судебном процессе против мафии. Перед судом предстали 355 членов клана "Ндрангета", самой могущественной мафиозной группировки Италии.

Фото: прокурор по борьбе с мафией Никола Граттер (twitter.com/Radio1Rai)


Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Процесс проходил в специально оборудованном судебном зале в городе Ламенция-Терме в Клабрии.

Судья Клаудио Парис зачитал решение в отношении 91 подсудимого. 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру рассмотрения.

Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры - 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, которого считают "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.

"Ндрангету" считают самым мощным мафиозным кланом в мире.
Источник: Анастасия Рокитна
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]