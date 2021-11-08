Фото: прокурор по борьбе с мафией Никола Граттер (twitter.com/Radio1Rai)













Процесс проходил в специально оборудованном судебном зале в городе Ламенция-Терме в Клабрии.





Судья Клаудио Парис зачитал решение в отношении 91 подсудимого. 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру рассмотрения.





Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры - 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, которого считают "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.





"Ндрангету" считают самым мощным мафиозным кланом в мире.