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Коллеги больше предпочитают работать с дружелюбными людьми, чем с компетентными

Коллеги охотнее работают в команде с дружелюбными людьми, чем с компетентными. К такому выводу пришли исследователи Школы менеджмента Бингемтонского университета.



В то время как люди, которые заслуживают доверия и компетентны, являются наиболее востребованными, когда дело доходит до создания команды, дружелюбие и надежность часто являются более важными факторами, чем компетентность. Такие люди  с большей вероятностью будут выбраны в команды, чем те, кто известен только своими профессиональными навыками и личной репутацией, пишет "Белорусы и рынок". 

«Мы предполагали, что люди отбираются в важные рабочие группы и команды на основе знаний, навыков и способностей, которые они привносят. Однако это исследование показывает, что людей часто выбирают, потому что члены команды чувствуют себя с ними комфортно », - сказала Синтия Мопин, доцент кафедры организационного поведения и лидерства в Школе менеджмента Бингемтонского университета. «Люди могут быть готовы немного пожертвовать с точки зрения производительности, чтобы получить действительно положительный командный опыт».

Мопен и ее коллеги сосредоточили свое внимание на группе студентов MBA для проведения своего исследования. Студенты были случайным образом распределены по командам в начале семестра для работы над классными проектами и заданиями. Ближе к концу семестра студентов попросили сформировать свои собственные команды и оценить, почему они выбрали каждого члена своей группы.

Исследователи обнаружили, что дружелюбные люди более востребованы в команде, чем более компетентные.

«Наши результаты показывают, что, когда люди чувствуют, что могут доверять вам, даже если вы не обязательно лучший работник, они с большей вероятностью захотят работать с вами», - сказал Мопен. «Они знают, что в этом случае, вероятно, будет меньше межличностных проблем».
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