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Открестились. Минздрав отрицает причастность к SMS с призывами к «гражданам Ближнего Востока»

Комментарий Минздрава.

В СМИ сообщалось об смс-рассылке от оператора «Космос ТВ», поступившей на ряд телефонов абонентов. В частности, там писали: "Учитывая значительный рост инфекций COVID-19 вызванный временным пребыванием граждан из стран Ближнего Востока на территории РБ, minzdrav.gov.by рекомендует принимать вакцину от COVID-19".


Позже, Минздрав в своем Telegram-канале написал:

«Уважаемые граждане и гости Республики Беларусь! Министерство здравоохранения Республики Беларусь действительно рекомендует  вакцинироваться против гриппа и COVID-19, но никакого отношения к пришедшим СМСкам у подписчиков компании «Космос ТВ» Минздрав не имеет. Берегите себя и своих родных!»
Фото:reform.by

На сайте «Космос ТВ» сообщается о техническом сбое работы сервиса SMS-рассылки. По информации оператора, в результате него некоторым пользователям «поступило СМС с некорректным содержанием».

Сотрудники компании пишут, что специалисты выясняют «обстоятельства причин отправки СМС».

«Источники этой технической провокации устанавливаются. Еще раз приносим извинения за эти ложные сообщения», — заявили в «Космос ТВ».
БП
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