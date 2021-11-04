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Поездка в Хорватию на вакцинацию - испытано на себе

В чате «Источники ТурДома» совладелец компании Travel Management Андрей Воскобойников поделился личным опытом вакцинации в Хорватии. Сертификат, полученный в этой стране, признается в Европейском союзе.

Поездка в Хорватию на вакцинацию - испытано на себе
Для поездки в Хорватию достаточно иметь хорватскую или шенгенскую визу, забронированное жилье в стране и заполнить декларацию на сайте. Не более чем за 72 часа до прибытия необходимо предъявить отрицательный ПЦР-анализ. Заменой ему может служить RAT-антиген-тест, который сдается не более чем за 48 часов до прилета. Для переболевших COVID-19 возможен также въезд с соответствующей  справкой.

В Загребе иностранные граждане из ЕС и других стран могут пройти вакцинацию в трех пунктах. Можно выбрать из препаратов Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Записываться на процедуру не нужно, она бесплатна. «Единственное уточнение, что в клинике на Циммермана теперь прививают иностранцев только 2 или 3 дня в неделю, – говорит Андрей Воскобойников. – Без записи и каждый день можно прийти по адресу Zagreb Fair».

В медцентре живая очередь. «Полтора часа пришлось отстоять, – рассказал специалист. – Минимального школьного английского достаточно, чтобы ответить на вопросы анкеты. Там абсолютно те же вопросы, что и у нас (есть ли хронические заболевания, аллергия, пьете ли антибиотики и т. п.). Если нужен второй укол, сразу дают бумажку с датой, когда нужно явиться повторно».

Человек, прошедший полную вакцинацию, получает справку, а через 2 недели, по словам эксперта, необходимо написать на e-mail, чтобы получить цифровой туристический сертификат COVID ЕС (EUDCC).

Андрей Воскобойников отметил, что поездка не связана с большими затратами: «Стоимость перелета до Хорватии несложно посмотреть, отели в Загребе недорогие, виза легкая», — сообщает портал tourdom.ru.

Напомним, что белорусские туркомпании также стали предлагать туры на вакцинацию в Хорватию. Перелет в Загреб – со стыковкой в Стамбуле.
toursoyuz.by
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