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Oops! В Пекине снегопад

Температура понизилась до трех градусов мороза. В некоторых регионах выпало до 300 мм снега.

В столице Китае Пекине выпал первый снег. Мощный снегопад начался в ночь на воскресенье, 7 ноября, сообщает агентство Синьхуа.


Снегопад продолжался и в воскресенье, что совпало с началом сезона Лидун (Становление зимы) - одного из 24 сезонов традиционного аграрного календаря, отмечает издания.

Снегопад накрыл автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, на северо-востоке Китая - провинции Ляонин и Цзилинь, в Восточном Китае - провинцию Шаньдун, а в Центральном Китае - Хэнань.
korrespondent.net
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