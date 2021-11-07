Минздрав: Полный курс вакцинации от Covid-19 прошли более 2 млн. 300 тыс. белорусов
В Беларуси более 3 млн. 022 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в Минздраве в воскресенье.
"По предварительным данным прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 293 тыс. человек, в Витебской области - более 242,1 тыс., в Гомельской области - более 424,9 тыс., в Гродненской области - более 275,7 тыс., в Минске - более 463,5 тыс., в Минской области - более 287,7 тыс., в Могилёвской области - более 285,6 тыс.", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.
14:24 07/11/2021
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