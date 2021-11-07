Минздрав: Полный курс вакцинации от Covid-19 прошли более 2 млн. 300 тыс. белорусов

В Беларуси более 3 млн. 022 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в Минздраве в воскресенье.