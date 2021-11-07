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«Это не дом отдыха». Лукашенко приказал долго не держать пациентов в больницах

Наряду с необходимостью обеспечить доступность всего спектра медуслуг для населения все должно быть по-хозяйски и оптимально, считает Александр Лукашенко.

«Это не дом отдыха». Лукашенко приказал долго не держать пациентов в больницах
Как заявил он в ходе посещения в Орше больницы № 1, «надо, чтобы было все оптимально. Это большие деньги». Цитирует naviny.online

Лукашенко, как передает его пресс-служба, подчеркнул, что больницы, условно говоря, не должны превращаться в санатории и дома отдыха и в условиях стационара пациенты должны находиться оптимальное количество времени.

Он отметил, что в стране уже много построено современных лечебных учреждений: «Не надо дворцы строить. Мы их уже построили. Поэтому надо все оптимально использовать. По-хозяйски надо. Надо считать деньги, даже в здравоохранении».

Ситуацию с COVID-19 он назвал опытом, который заставил всех «серьезно встряхнуться, увидеть слабые места и всякие излишества, которые у нас есть».

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшнего визита Александр Лукашенко предложил увеличить срок «отработки» для выпускников медицинских вузов. Он также заявил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу и на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии.

 
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