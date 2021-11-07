Согласно сообщению, информация о выбросе метана в забое вентиляционного штрека К10 поступила спасателям в 9:30 по местному времени (6:30 по московскому времени).





По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника, а в забое 3-К10, где произошел выброс метана, - восемь.





"Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется)", - говорится в сообщении.



