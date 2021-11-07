В Казахстане шестеро горняков погибли в шахте из-за выброса метана
В городе Абай Карагандинской области Казахстана в воскресенье в забое шахты Абайская произошел выброс газа метана, предварительно известно о шести погибших и двоих пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
Согласно сообщению, информация о выбросе метана в забое вентиляционного штрека К10 поступила спасателям в 9:30 по местному времени (6:30 по московскому времени).
По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника, а в забое 3-К10, где произошел выброс метана, - восемь.
"Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется)", - говорится в сообщении.
В настоящее время производится подъем тел на поверхность, пишет interfax.by
13:40 07/11/2021
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