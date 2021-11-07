Подробности уголовного дела рассказала в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Гончарова Причины и следствиеГродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении 17-летнего жителя областного центра.





По данным следствия, в июне 2021 года несовершеннолетний в интернете приобрел марихуану. Часть особо опасного наркотика он выкурил, а оставшуюся хранил дома. На допросе он пояснил следователю, что решил провести эксперимент и испытать воздействие марихуаны на свой головной мозг.





В доме парня обнаружено различное лабораторное оборудование: колбы, холодильники, пипетки, мерные цилиндры и различные переходники. Молодой человек рассказал, что приобретал их в 2019–2020 годах, поскольку занимался химическими исследованиями.





Так может, ребенок был просто одаренным химиком и занимался научной деятельностью? Но, как поясняют в СК, к сожалению, это довольно типичная форма оправдания в подобных делах. Хотя и не исключено, что парень был талантлив в области химии, что печальнее вдвойне.





Выяснилось, что молодой человек характеризуется исключительно положительно. Он призер и победитель олимпиад по химии, автор научных работ. В 2021 году окончил гимназию со средним баллом 8,9, у него есть награды за участие в спортивных соревнованиях. А к уголовной либо административной ответственности он ранее не привлекался.





А вот другие факты: следствием установлено, что химическое оборудование молодой человек использовал не только в научных целях. С марта по июль 2021 года 17-летний гродненец через интернет приобрел ацетон, толуол, серную кислоту, которые относятся к прекурсорам.





Поясним: прекурсоры — химические вещества и их соли, из которых в процессе изготовления получаются наркотики или психотропы. Либо химические вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления, производства и переработки наркотиков и психотропов.





Используя прекурсоры и другие компоненты, молодой человек изготовил жидкости, содержащие в своем составе особо опасные психотропы: пара-Метоксиамфетамин и диметилтриптамин. Учитывая общий вес изготовленных веществ, в соотношении с примерной массой разовой дозы потребителя, можно говорить о крупномасштабном производстве.





Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, осмотрены места происшествий, изъята и осмотрена техника обвиняемого. Проведены экспертные исследования и заключения.





Молодой человек вину свою признал частично, пояснив, что не собирался сбывать приготовленное зелье, а хотел лишь провести опыты по воздействию препаратов на головной мозг человека. Поэтому он якобы изготовил вещества и испробовал их на себе. Юный химик пояснял, что действовал в рамках исследований, отражаемых в своих научных работах.





Однако следствием установлено, что цели и задачи подобных исследований подростка куда скромней достигнутого результата — изготовления особо опасного психотропа. Чтобы его получить, необходимо провести определенные химические реакции, с точным соблюдением концентраций и массовых долей реагентов, да и иных условий. Отметим, что молодой человек умышленно вышел за рамки поставленной исследованием цели.





Следователи изучили аккаунт 17-летнего жителя Гродно. Оказалось, что у него был заключен договор с тремя интернет-магазинами о продаже через их площадки психотропов, которые химик самостоятельно изготовит. Кроме того, с одним из магазинов также имелась договоренность о передаче в начале августа 2021 года прекурсоров для изготовления запрещенных препаратов.





Под контролем сотрудников милиции молодой человек вступил в переписку с магазином и вновь доказал, что работает на наркоторговцев. Представители онлайн-площадки незамедлительно выделили парню 250 рублей для аренды помещения, в котором он якобы должен был изготавливать психотропы. Кроме того, в ходе осмотра переписки обвиняемого с неустановленными пользователями прослеживаются договоренность и согласованность действий по изготовлению различных веществ, в том числе психотропных.





Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 328 УК («Незаконное без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств»), ч. 4 ст. 328 («Незаконные с целью сбыта изготовление и хранение психотропных веществ и их прекурсоров, совершенные группой лиц, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 УК, в отношении психотропных веществ в крупном размере, в отношении особо опасных психотропных веществ, сопряженные с изготовлением психотропных веществ с использованием лабораторной посуды, предназначенной для химического синтеза»).





Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.