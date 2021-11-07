+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Число попыток нелегальной миграции в Польшу из Беларуси сократилось в два раза

За субботу, 6 ноября, польские пограничники предотвратили 240 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, сообщает Пограничная служба страны. В пятницу было совершено 570 таких попыток.

Были задержаны 13 человек, в том числе граждане Индии и Сирии. Вынесены 93 решения о выдворении с территории Польши. Три человека арестованы за помощь нелегальным мигрантам.

Всего с августа 2021 года польские пограничники пресекли более 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, пишет Еврорадио.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]