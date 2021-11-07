Были задержаны 13 человек, в том числе граждане Индии и Сирии. Вынесены 93 решения о выдворении с территории Польши. Три человека арестованы за помощь нелегальным мигрантам.





Всего с августа 2021 года польские пограничники пресекли более 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, пишет Еврорадио.



