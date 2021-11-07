Число попыток нелегальной миграции в Польшу из Беларуси сократилось в два раза
За субботу, 6 ноября, польские пограничники предотвратили 240 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, сообщает Пограничная служба страны. В пятницу было совершено 570 таких попыток.
Были задержаны 13 человек, в том числе граждане Индии и Сирии. Вынесены 93 решения о выдворении с территории Польши. Три человека арестованы за помощь нелегальным мигрантам.
Всего с августа 2021 года польские пограничники пресекли более 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, пишет Еврорадио.
11:35 07/11/2021
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