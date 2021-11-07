+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Почему безрецептурные лекарства от ОРВИ — пустая трата денег?

Врачи рассказали, что не так с «фуфломицином» и прочими иммуномодуляторами.

Почему безрецептурные лекарства от ОРВИ — пустая трата денег?
Осень — время ОРВИ, гриппа и незапланированных трат. Впрочем, у многих — запланированных, ведь людей, верящих рекламе, в том числе, фармацевтической, не счесть. И, как показывает практика, большинство верит, что быстро вылечиться от ОРВИ можно «хорошими лекарствами», пишет Телеграф.

«Хорошие лекарства» — это препараты, о которых пишут в глянцевых журналах и говорят в рекламных роликах, их покупают состоятельные знакомые (более чем заслуживающая доверия рекомендация), их покупаете вы сами, подсознательно радуясь: вы достаточно богаты, чтобы быстро победить простуду, купив «дорогое».

Возможно, аптечный шопинг с большим чеком приносит вам статусное удовольствие. Но дело в том, что вы принесли домой средства для облегчения симптомов, а не сами лекарства. А еще, скорее всего, вы нерационально потратили деньги, и крайними оказались ваши почки, печень и сердце.

По ним пришелся массированный удар совершенно ненужными медпрепаратами. В большом количестве. Иначе говоря, в ваших внутренних органах осядет много веществ, которые ни один врач вам не предписывал.

Сегодня «лечение по рекламе» стало проблемой. Из-за него люди болеют ОРВИ дольшея чем нужно, лишают организм сил к сопротивлению и — получают «побочку» в виде осадка в организме продуктов распада совершенно бесполезных препаратов.

Нужно верить в то, что «организм должен бороться? Или в оксолин и энтерферон?

Лекарства, «воздействующие непосредственно на вирус и подавляющие его активность», это мода. Нужно себе в этом признаться. Примерно два десятка лет назад мы обрадовались тому, что, имея чуть больше денег, можно не ходить к врачу, а «купить хорошее».

Сегодня люди постепенно начинают понимать бессмысленность лишней медикаментозной нагрузки на организм. Особенно — после похода к врачу, если обстоятельства все-таки загнали вас в его кабинет.

В кабинете врача мы сначала узнаем о существовании прежде неслыханных лекарств, а потом, купив их по рецепту, удивляемся — они помогли, к тому же быстро. Все потому, что их продают только по рецепту, и потому по телевизору рекламы их не увидите.

Помним и о том, что алгоритмы лечения ОРВИ и гриппа разные (а ведь мы часто называем их общим словом «простуда»).

При ОРВИ лучше не мешать организму бороться с инфекцией самостоятельно. А от гриппа нужно регулярно вакцинироваться. А если уж заболели,  применять только назначенные врачом препараты, например, занамивир и осельтамивир.

А вот безрецептурные препараты от гриппа знаете как называют между собой медики? Фуфломицин.

Иммуномодуляторы — что скрывает за магией этого слова?

Мы очень любим красивые слова. Например, интерферон. Правда, медики признают, что прописывают его детям иногда для спокойствия мамы, — и своего, если мама начинает топать ногами и требовать включить в лечение и его.


За границей сегодня иммуномодуляторы используются в исключительных случаях для лечения тяжелых заболеваний. У нас же вера в таблетки, пастилки, сиропы, обещающие повысить иммунитет слизистой носа и горла и сделать ее невосприимчивой для инфекций, пока очень сильна.

Тем не менее, препараты, действующие за счет выработки интерферона, — это средства для снижения остроты симптомов. К лечению они не имеют отношения — как и современные аналоги оксолиновой мази.
Оксолиновые и вифероновые мази и капли действительно помогают задержать часть вирусов и бактерий, но — в ничтожном объеме.

«Дети, которым давали препараты — интерфероны и иммуномодуляторы — чаще страдают аллергическими заболеваниями, чаще страдают детской онкологией», — отмечает врач-кардиолог Елена Аньшина.

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева ранее порекомендовала отказаться от приема иммуностимуляторов, не узнав заранее о состоянии иммунной системы.

«У нас многие пациенты любят попить иммуностимуляторы. Я бы очень рекомендовала отстраниться от этой идеи. Мы никогда не знаем. Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать, а вот прием иммуностимуляторов на всякий случай исключить, но регулярно в ряде случаев мы видим именно такие дебюты», — рассказала она.

«Их никто никогда не испытывал на людях. Вы можете заглянуть в базу данных мировой литературы — ни одного испытания, которое вызывает уважение», — подчеркивает, в свою очередь, заместитель гендиректора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева Алексей Масчан.

«В Испании врачи не применяют иммуномодуляторы. Стимулировать иммунитет раз за разом без понимания того, что происходит на самом деле, опасно», — говорит иммунолог, член Международной академии медицины в Марбелье Карлос де Сола.

И что же делать?

На самом деле «джентльменский набор» при ОРВИ, призванный помочь организму справиться с болезнью за неделю, выглядит так:

Постельный режим,
Обильное теплое питье,
Антисептики для полоскания горла,
Жаропонижающие средства.
Врач нужен, если имеет место бактериальная инфекция или специфические осложнения, например, отит. Здесь, как и в случае с гриппом, он выпишет рецепт на профильные лекарства, которые не могут быть в продаже «для всех», без рецепта.

Мы умеем пользоваться антибиотиками?

Вы знаете, что у любых антибиотиков, от простейшего доксициклина до дорогих импортных, крайне ограничен срок приема? Иначе говоря, курс приема препаратов этой группы редко подразумевает срок дольше трех-пяти дней, особенно, если больной принимает их дома, а не в условиях стационара, где они могут вводиться, к примеру, путем капельницы.

Антибиотики бессильны против вируса, если куплены наугад. Бесконтрольный прием, например, всей упаковки полностью, приводит к появлению новых штаммов бактерий, нечувствительных к известному им препарату.
Нужно понимать, что вспомогательные средства, избавляющие от удручающей слабости и разбитости, как-то ибупрофен, парацетамол, действительно снижают высокую температуру, облегчают боль при глотании, «разгружают» заложенный нос.

Но это средства для облегчения состояние. Они хороши лишь как сопутствующие «ударному» лекарству, назначенному врачом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]